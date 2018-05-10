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15:58 (мск), источник: Zakon.kz

Отопительный сезон в Астане завершен

В Астане завершен отопительный сезон, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт АО «Астанаэнергосервис».

Источник: Zakon.kz

«АО “Астана-Теплотранзит” информирует потребителей города об окончании отопительного сезона 2017−2018 годов с 10 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребителям, желающим продлить отопительный сезон, необходимо предоставить письменную заявку с гарантией об оплате за потребленную тепловую энергию.

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