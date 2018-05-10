Отопительный сезон в Астане завершен
В Астане завершен отопительный сезон, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт АО «Астанаэнергосервис».
В Астане завершен отопительный сезон, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт АО «Астанаэнергосервис».
«АО “Астана-Теплотранзит” информирует потребителей города об окончании отопительного сезона 2017−2018 годов с 10 мая 2018 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потребителям, желающим продлить отопительный сезон, необходимо предоставить письменную заявку с гарантией об оплате за потребленную тепловую энергию.