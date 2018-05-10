Екатеринбуржцам пообещали холодный май и аномальный июнь

«В этом мае температурный режим на Урале примерно на 2 градуса прохладнее, чем обычно. Но это не существенная аномалия, она случается раз в три-четыре года. В праздничные дни в некоторых северных районах региона даже шел снег. Вторая половина месяца также будет прохладной: кратковременные потепления могут сменяться вторжениями холодного воздуха», — говорит эксперт.