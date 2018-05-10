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15:38 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцам пообещали холодный май и аномальный июнь

До конца мая екатеринбуржцам не стоит надеяться на теплую погоду. Зато весеннюю прохладу с лихвой компенсирует июнь, который должен быть аномально теплым, сообщил ЕАН ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Вадим Заводчиков.

«В этом мае температурный режим на Урале примерно на 2 градуса прохладнее, чем обычно. Но это не существенная аномалия, она случается раз в три-четыре года. В праздничные дни в некоторых северных районах региона даже шел снег. Вторая половина месяца также будет прохладной: кратковременные потепления могут сменяться вторжениями холодного воздуха», — говорит эксперт.

Зато июнь обещает быть теплее обычного.

«Пик теплой аномалии придется на середину месяца — ожидается, что в этот период температура воздуха будет на 6 градусов выше, чем обычно. Также вероятен дефицит осадков — это своеобразная компенсация за излишне влажную весну»
Вадим Заводчиков

Так, согласно прогнозу, опубликованному на сайте компании, в июне дневные температуры будут составлять в среднем + 21, +25 градусов. Но ожидается и несколько прохладных дней. Например, 2 июня будет всего + 9 градусов и дождь.

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