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16:20 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область снова встречает фестиваль красок

Волгоградский регион присоединится к всероссийскому фестивалю красок, который пройдет 19 и 20 мая. Разукрашивать себя во все цвета радуги одновременно будут Волгоград, Камышин и Михайловка.

Как отмечают организаторы, участников фестиваля ждет десять часов танцевальной музыки от главных ди-джеев и кавер-групп этих городов, розыгрыши подарков, а также зона творчества и развлечений.

В Волгограде фестиваль пройдет 19 и 20 мая на площади Аттракционов. В Михайловке — в городском парке культуры и отдыха им. М. М. Смехова 20 мая, а в Камышине в парке культуры и отдыха имени Комсомольцев-добровольцев 19 мая. Начало в 14.00. Вход на фестиваль свободный.

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