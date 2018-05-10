Волгоградская область снова встречает фестиваль красок

Как отмечают организаторы, участников фестиваля ждет десять часов танцевальной музыки от главных ди-джеев и кавер-групп этих городов, розыгрыши подарков, а также зона творчества и развлечений.

В Волгограде фестиваль пройдет 19 и 20 мая на площади Аттракционов. В Михайловке — в городском парке культуры и отдыха им. М. М. Смехова 20 мая, а в Камышине в парке культуры и отдыха имени Комсомольцев-добровольцев 19 мая. Начало в 14.00. Вход на фестиваль свободный.