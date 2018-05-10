Екатерина Андреева снова будет вести программу «Время» в Москве
Глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов перестает вести выпуски программы «Время» в московском часовом поясе.
Глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов перестает вести выпуски программы «Время» в московском часовом поясе.
Напомним, он заменил Екатерину Андрееву и Виталия Елисеева на время тестирования новой студии передачи.
«Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь», — сказал господин Клейменов, завершая программу 8 мая.
А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение.
Екатерина Андреева, ведущая программы «Время» с 1997 года, перестала выпускать передачу на европейской «орбите» с конца февраля. Как и ее коллега Виталий Елисеев, она вела программы, выходящие по будням на Дальний Восток. «От Волги и до Енисея — я веду “Время” на всю страну», — комментировала сама госпожа Андреева свое исчезновение из московского эфира.