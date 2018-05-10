Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сын Анастасии Стоцкой получил серьезную травму
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
17:59 (мск), источник: Индикатор

Исследование российских ученых поможет улучшить генную терапию

Группа российских исследователей выяснила, как от структуры компонентов липосомальных переносчиков ДНК и РНК зависит их способность доставлять в клетки генетический материал. Результаты исследования могут быть использованы для улучшения геннотерапевтических препаратов.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ) в рамках Президентской программы исследовательских проектов, результаты опубликованы в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Сегодня для лечения тяжелых заболеваний используют генную терапию — вводят гены, которые влияют на очаги болезни. Для доставки генов используют шарообразные частицы — катионные липосомы. Эти наночастицы состоят из нескольких слоев положительно заряженных липидов — производных жирных спиртов и аминокислот (составных частей белков). Прежде химики синтезировали соединения, из которых, как из конструктора, можно было собирать разные по свойствам липосомы. Но оказалось, что при изменении некоторых свойств частиц их способность доставлять в клетки генетический материал сначала возрастает, а потом снижается. Необходимо было понять, как компоненты липосомы влияют на ее способность переносить ДНК и РНК, в которых и хранятся гены.

Исследователи получили комплексы ДНК, РНК и липосом на основе различных по строению липидов и изучили их свойства. Чтобы исследовать строение и размеры комплексов, использовали конфокальную микроскопию с применением красителей, позволяющих визуализировать различные компоненты клеток: оболочку, ядро и другие. Конфокальный микроскоп похож на обычный оптический световой микроскоп, но обладает большим пространственным разрешением и позволяет точнее фокусироваться внутри клетки. Кроме того, можно сделать несколько «срезов» внутриклеточного пространства или конгломерата клеток.

Ученые добавили красители в состав липосом и РНК, присоединяли комплексы липосома/РНК к клеткам и смотрели, как они будут себя вести. Эксперименты проводили и на 3D-модели из конгломерата клеток. Это позволило оценить поведение комплексов внутри объема ткани.

«Важность работы заключается в том, что мы смогли выявить, как структура соединения в составе липосом влияет на их способность переносить нуклеиновые кислоты. Мы установили, что существует предел насыщаемости структуры липида аминокислотными остатками, и их избыток приводит не к ожидаемому увеличению эффективности, а, наоборот, к снижению способности частиц переносить генетический материал в клетки. Это происходит за счет изменения поведения комплексов липосома/нуклеиновая кислота в клетке. Избыток аминокислот в молекуле делает липосомы более жесткими, и они теряют свою способность высвобождать переносимые ДНК или РНК внутри клетки», — поясняет Олеся Колоскова, ведущий автор исследования, кандидат биологических наук, и.о. научного сотрудника ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России.

Ученые установили, что РНК без носителя не попадает в клетки, а в комплексе с липосомами заполняет внутриклеточное пространство уже через полчаса. Кроме того, высокая скорость проникновения сохраняется и в 3D-модели. Использование красителя для лизосом (клеточных элементов, отвечающих за внутриклеточное переваривание молекул) позволило показать, что липосомы с избыточным количеством аминокислотных остатков остаются по большей части в лизосомах, не высвобождают свое содержимое в клетку, как делают обычно, поэтому РНК не может начать действовать в клетке и оказывать терапевтический эффект.

Полученные результаты показывают возможность создания эффективного носителя генетических конструкций и создания геннотерапевтических препаратов нового поколения.

 100 тысяч человек помогли физикам оспорить Эйнштейна
Размер свиньи оказался записан в генах
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 82-летний Эрнест Ясан скончался в петербургской больнице, куда был доставлен после автомобильной аварии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь