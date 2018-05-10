Ученые назвали неожиданную опасность низкого веса
Слишком низкий вес может стать причиной слабоумия, выяснили ученые из Школы медицины Бостонского университета.
Слишком низкий вес может стать причиной слабоумия, выяснили ученые из Школы медицины Бостонского университета.
Исследователи выяснили, что при низком индексе массы тела — отношении массы человека к его росту — в возрасте 50−60 лет у человека будет меньше шансов избежать деменции.
Специалисты проанализировали Фремингемское исследование сердца, чтобы вычислить новые факторы риска, приводящие к развитию слабоумия. В частности, ученые обратили внимание на демографические данные, а также информацию об образе жизни людей в 1979—1983 годах и выяснили, кому из них поставили диагноз «деменция».
В более ранних исследованиях, отмечают специалисты, основным фактором, приводящим к слабоумию, называли возраст. Однако, как показало наблюдение, при недостаточном весе у людей в возрасте 50−60 лет деменция возникала чаще, чем у их ровесников с нормальным весом. Среди других негативных факторов, способствующих старению мозга, ученые выделили также недостаток сна и вдовство.
Деменция — это приобретенное слабоумие, которое значительно снижает познавательные способности мозга, а также приводит к утрате в той или иной степени ранее усвоенных знаний. В настоящее время не существует эффективного лечения этой болезни.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.