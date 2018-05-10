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17:59 (мск), источник: Популярная механика

Ученые назвали неожиданную опасность низкого веса

Слишком низкий вес может стать причиной слабоумия, выяснили ученые из Школы медицины Бостонского университета.

Источник: Популярная механика

Исследователи выяснили, что при низком индексе массы тела — отношении массы человека к его росту — в возрасте 50−60 лет у человека будет меньше шансов избежать деменции.

Специалисты проанализировали Фремингемское исследование сердца, чтобы вычислить новые факторы риска, приводящие к развитию слабоумия. В частности, ученые обратили внимание на демографические данные, а также информацию об образе жизни людей в 1979—1983 годах и выяснили, кому из них поставили диагноз «деменция».

В более ранних исследованиях, отмечают специалисты, основным фактором, приводящим к слабоумию, называли возраст. Однако, как показало наблюдение, при недостаточном весе у людей в возрасте 50−60 лет деменция возникала чаще, чем у их ровесников с нормальным весом. Среди других негативных факторов, способствующих старению мозга, ученые выделили также недостаток сна и вдовство.

Деменция — это приобретенное слабоумие, которое значительно снижает познавательные способности мозга, а также приводит к утрате в той или иной степени ранее усвоенных знаний. В настоящее время не существует эффективного лечения этой болезни.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

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