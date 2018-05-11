Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй и Нетаньяху обратились к России с призывом о ракетном ударе
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой и Тутберидзе
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
09:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах

Строительный стандарт вступит в силу в 2020 году.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера власти Калифорнии приняли стандарт, требующий с 2020 года устанавливать солнечные батареи на крышах всех новых домов. Местные специалисты полагают, что эта мера позволит каждой семье ежемесячно экономить около $40 на счетах за электричество и отопление.

Строительная норма об обязательной установке солнечных панелей на всех новых домах, возводимых в американском штате Калифорния с 2020 года, была вчера одобрена местным управлением по энергетике. Как следует из заявления ведомства, к этому сроку все строители в обязательном порядке должны перейти на стандарты энергоэффективности, принятые в Калифорнии в январе этого года (пока эти стандарты носят рекомендательный характер).

Управление полагает, что установка таких батарей в штате, где в году в среднем 146 солнечных дней, позволит сократить выбросы парниковых газов, эквивалентные объему, который выбрасывают ежегодно 115 тыс. автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

По подсчетам властей, после введения новых стандартов энергоэффективности только в нежилом секторе штата объем потребляемой энергии из традиционных источников сократится на 30%.

Прогнозируется, что для жилого дома, взятого в ипотеку на 30 лет, переход на новые стандарты с обязательной установкой солнечных батарей добавит в среднем $40 к ежемесячному платежу за дом, однако за электричество, отопление и работу кондиционеров владельцы такого дома будут платить ежемесячно на $80 меньше. Таким образом, чистая экономия составит $40 в месяц.

По новым стандартам батареи будут устанавливаться на все новые жилые и нежилые здания, апартаменты и кондоминиумы высотой не более трех этажей. Исключения составят лишь здания, которые находятся в тени деревьев или более высоких зданий, — в этих случаях будет проводиться оценка целесообразности дома в зависимости от его фактической инсоляции. Принятие новой нормы понравилось природоохранным организациям и вызвало смешанную реакцию у девелоперов. «Я очень разочарован», — заявил в интервью газете The Sun Diego Union Tribune управляющий партнер местной компании Silvergate Development Иэн Джилл. Он считает, что новое правило плохо скажется на продажах домов для среднего класса. «Такие дома продаются здесь за $450−500 тыс., поэтому дополнительные $10−20 тыс. (за солнечные батареи.— “Ъ”) заметно снизят их доступность для покупателей», — считает девелопер.

Похожую точку зрения в эфире телеканала CNBC выразил и экономист American Enterprise Institute Джимми Петокукис: «Это хорошо для состоятельных домовладельцев, но для всех остальных это может стать причиной либо не переезжать в Калифорнию, либо покинуть ее как можно скорее». В то же время директор Калифорнийской ассоциации по развитию солнечных технологий Келли Кнутсен считает, что от перехода на новые стандарты выиграют все категории домовладельцев. «Более бедные семьи платят по счетам за электричество и отопление больше пропорционально (своим доходам.— “Ъ”), чем другие. Поэтому установка таких панелей станет хорошей инвестицией для всех жителей штата», — полагает эксперт.

Евгений Хвостик.

 США обвиняют российские структуры в контактах с Ираном, Сирией и КНДР
Совет по правам человека призвал прощать административных нарушителей
России предрекли сверхдоходы от нефти и газа
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Израиль показал видео удара по комплексу «Панцирь-С1» в Сирии
Всего 6% россиян поддерживают повышение пенсионного возраста
Что даст России выход США из сделки с Ираном
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьеву звезды не светят. Россия проиграла Чехии Все четыре шайбы нашего соперника были заброшены при участии звезд «Бостона», которые прибыли в расположение команды вчера ранним утром
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь