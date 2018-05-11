Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах

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Вчера власти Калифорнии приняли стандарт, требующий с 2020 года устанавливать солнечные батареи на крышах всех новых домов. Местные специалисты полагают, что эта мера позволит каждой семье ежемесячно экономить около $40 на счетах за электричество и отопление.

Строительная норма об обязательной установке солнечных панелей на всех новых домах, возводимых в американском штате Калифорния с 2020 года, была вчера одобрена местным управлением по энергетике. Как следует из заявления ведомства, к этому сроку все строители в обязательном порядке должны перейти на стандарты энергоэффективности, принятые в Калифорнии в январе этого года (пока эти стандарты носят рекомендательный характер).

Управление полагает, что установка таких батарей в штате, где в году в среднем 146 солнечных дней, позволит сократить выбросы парниковых газов, эквивалентные объему, который выбрасывают ежегодно 115 тыс. автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

По подсчетам властей, после введения новых стандартов энергоэффективности только в нежилом секторе штата объем потребляемой энергии из традиционных источников сократится на 30%.

Прогнозируется, что для жилого дома, взятого в ипотеку на 30 лет, переход на новые стандарты с обязательной установкой солнечных батарей добавит в среднем $40 к ежемесячному платежу за дом, однако за электричество, отопление и работу кондиционеров владельцы такого дома будут платить ежемесячно на $80 меньше. Таким образом, чистая экономия составит $40 в месяц.

По новым стандартам батареи будут устанавливаться на все новые жилые и нежилые здания, апартаменты и кондоминиумы высотой не более трех этажей. Исключения составят лишь здания, которые находятся в тени деревьев или более высоких зданий, — в этих случаях будет проводиться оценка целесообразности дома в зависимости от его фактической инсоляции. Принятие новой нормы понравилось природоохранным организациям и вызвало смешанную реакцию у девелоперов. «Я очень разочарован», — заявил в интервью газете The Sun Diego Union Tribune управляющий партнер местной компании Silvergate Development Иэн Джилл. Он считает, что новое правило плохо скажется на продажах домов для среднего класса. «Такие дома продаются здесь за $450−500 тыс., поэтому дополнительные $10−20 тыс. (за солнечные батареи.— “Ъ”) заметно снизят их доступность для покупателей», — считает девелопер.

Похожую точку зрения в эфире телеканала CNBC выразил и экономист American Enterprise Institute Джимми Петокукис: «Это хорошо для состоятельных домовладельцев, но для всех остальных это может стать причиной либо не переезжать в Калифорнию, либо покинуть ее как можно скорее». В то же время директор Калифорнийской ассоциации по развитию солнечных технологий Келли Кнутсен считает, что от перехода на новые стандарты выиграют все категории домовладельцев. «Более бедные семьи платят по счетам за электричество и отопление больше пропорционально (своим доходам.— “Ъ”), чем другие. Поэтому установка таких панелей станет хорошей инвестицией для всех жителей штата», — полагает эксперт.