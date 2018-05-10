Глава СПЧ раскритиковал решение суда по Малобродскому

Источник: Агентство «Москва»

Правозащитник подчеркнул, содержание под стражей — исключительная мера. «И этой исключительности сейчас, когда следствие завершено, когда Малобродский знакомится с материалами дела, так же как и другие фигуранты дела, которые находятся под домашним арестом, нет», — заявил Федотов.

Он добавил, что такое решение бессмысленно и подвергает человека дополнительным страданиям.

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Ранее Басманный суд отказался рассматривать ходатайство о переводе генпродюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Как сообщил в Facebook осмотревший его врач-кардиолог Ярослав Ашихмин, у фигуранта дела «Седьмой студии» случился инфаркт и госпитализация сейчас — «вопрос жизни и смерти», однако этого сделано не было.

25 апреля Следственный комитет направил ходатайство в Басманный суд Москвы об освобождении Малобродского из СИЗО и его переводе под домашний арест. Среди оснований указывались возраст обвиняемого, его состояние здоровья и «иные обстоятельства».