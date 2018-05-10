Как наладить режим сна тем, кто работает в ночные смены
Простые советы, которые помогут полноценно отдохнуть.
Простые советы, которые помогут полноценно отдохнуть.
Сон является важной частью нашей жизни, необходимой для нормального функционирования организма. Но что делать, если привычные биоритмы сбиваются
Для состояния, когда человек не может уснуть в «положенное» время, плохо высыпается в утренние часы и спит меньше стандартных восьми часов, специалисты придумали отдельное название — расстройство сна, связанное со сменным графиком работы.
Это все неприятно, но решаемо.
А вот в выходные дни нужно стараться придерживаться обычного графика сна и бодрствования. При адаптации к «плавающему» режиму можно принимать снотворные препараты, но в этом случае лучше проконсультироваться с врачом.
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