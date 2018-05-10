Как наладить режим сна тем, кто работает в ночные смены

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Сон является важной частью нашей жизни, необходимой для нормального функционирования организма. Но что делать, если привычные биоритмы сбиваются из-за ночных смен на работе или круглосуточного дежурства и полноценно отдохнуть никак не получается?

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Для состояния, когда человек не может уснуть в «положенное» время, плохо высыпается в утренние часы и спит меньше стандартных восьми часов, специалисты придумали отдельное название — расстройство сна, связанное со сменным графиком работы.

Это все неприятно, но решаемо.

Ученые советуют ночным работникам за два-три часа до смены вздремнуть на час-другой, а также создать максимально комфортные условия для сна после работы — повесить в спальне плотные шторы или купить специальную маску для сна.