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16:48 (мск), источник: РИА Крым

Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму осадков не ожидается, только в воскресенье днем возможны местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

В субботу температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, днем — +15…+20. При этом в Симферополе будет немного прохладнее, чем в Севастополе. Так, в крымской столице столбики термометров ночью покажут +4…+6 градусов, днем — +15…+17, в городе-герое — +11…+13 и +17…+19 соответственно.

В воскресенье в Крыму воздух будет прогрет ночью до +4 +9 градусов, днем — до +16…+21. В Симферополе ночная температура воздуха составит +6…+8 градусов, дневная — +16…+18. В Севастополе ночью будет на пять градусов теплее, днем — на один.

Ветер на полуострове будет дуть в субботу и воскресенье с силой 7−12 м/с.

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