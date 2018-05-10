Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму осадков не ожидается, только в воскресенье днем возможны местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму осадков не ожидается, только в воскресенье днем возможны местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
В субботу температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, днем — +15…+20. При этом в Симферополе будет немного прохладнее, чем в Севастополе. Так, в крымской столице столбики термометров ночью покажут +4…+6 градусов, днем — +15…+17, в
В воскресенье в Крыму воздух будет прогрет ночью до +4 +9 градусов, днем — до +16…+21. В Симферополе ночная температура воздуха составит +6…+8 градусов, дневная — +16…+18. В Севастополе ночью будет на пять градусов теплее, днем — на один.
Ветер на полуострове будет дуть в субботу и воскресенье с силой 7−12 м/с.