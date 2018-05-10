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18:31 (мск), источник: Volga News

В Самаре 14 мая завершится прием заявок на аккредитацию автомобилей в преддверие ЧМ-2018

В понедельник, 14 мая, завершится прием заявок от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов на аккредитацию транспортных средств в преддверие ЧМ-2018. Об этом сообщают в администрации города.

Источник: Reuters

Пропуска на автомобили необходимо получить физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена». Для проезда в зоны, прилегающие к площади Куйбышева и стадиону «Самара Арена», разработан специальный порядок пропусков: на каждый автомобиль необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты.

Для подачи заявки при себе необходимо иметь паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал, либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет).

На месте нужно написать заявление и согласие на обработку персональных данных. Когда пропуск будет готов, специалисты свяжутся со всеми гражданами, подавшими заявления.

Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений.

Напомним, измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать в период проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. В нематчевые дни движение автотранспорта будет изменено в пределах двух кварталов от площади Куйбышева. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля — в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» — этот периметр увеличится.

Также в период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» (17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля) — пропуска на транспортные средства необходимо получить жителям и организациям Кировского района, находящимся на ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018 и ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической.

Адреса пунктов приема заявлений можно посмотреть на сайте городской администрации.

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