Передумал. Трансгендеру не понравилось быть женщиной, и он снова стал мужчиной
Потратив 10 тысяч долларов на свои перевоплощения, американец решил, что быть женщиной «слишком затратно».
Потратив 10 тысяч долларов на свои перевоплощения, американец решил, что быть женщиной «слишком затратно».
30-летний
Журналистам американец признался, что ему
В конце концов, Александр перестал принимать женские гормоны и начал прием тестостерона, благодаря чему у него снова начала расти борода и волосы на ногах и руках. Теперь он усиленно занимается спортом, пытаясь нарастить мышцы, избавиться от груди и добиться красивого мужского тела.
Сейчас Алекс чувствует себя намного увереннее. Он подрабатывает моделью и мечтает встретить девушку, которая не испугается его экспериментов.