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16:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Передумал. Трансгендеру не понравилось быть женщиной, и он снова стал мужчиной

Потратив 10 тысяч долларов на свои перевоплощения, американец решил, что быть женщиной «слишком затратно».

30-летний инженер-биомедик Александр Вич из Лос-Анджелеса три года прожил в женском теле. Несколько лет назад американец решил, что хочет быть женщиной, и потратил около 10 тысяч долларов на удаление волос по всему телу и гормоны, благодаря которым у него выросла грудь. В течение трех лет Александр называл себя Ария и жил обычной жизнью женщины. Но потом Алекс передумал.

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Журналистам американец признался, что ему все-таки ближе мужской образ, а быть женщиной слишком затратно.

К тому же положение трансгендера доставляло ему проблемы, непонимание окружающих и много стресса.
Во время загрузки произошла ошибка.В образе женщины
Во время загрузки произошла ошибка.В образе женщины
Во время загрузки произошла ошибка.В образе женщины

В конце концов, Александр перестал принимать женские гормоны и начал прием тестостерона, благодаря чему у него снова начала расти борода и волосы на ногах и руках. Теперь он усиленно занимается спортом, пытаясь нарастить мышцы, избавиться от груди и добиться красивого мужского тела.

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Сейчас Алекс чувствует себя намного увереннее. Он подрабатывает моделью и мечтает встретить девушку, которая не испугается его экспериментов.

Во время загрузки произошла ошибка.Алекс после всех "экспериментов"
 Трансгендеру разонравилось быть женщиной. Он снова стал мужчиной
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