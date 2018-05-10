Свой танк. Т-62 появился в посёлке Маркова Иркутского района

На войну из Иркутского района ушло больше двух тысяч солдат. Память о подвигах теперь хранят их потомки. В колонне идут целыми семьями.

— Мой прадед. Воевал на четвёртом Украинском фронте. Лейтенант. Командир пулемётного взвода. Орденом Красной звезды награждён. Погиб в феврале сорок пятого года, — говорит лидер общественного движения «Наш дом» Руслан Ким.

Многие несли сразу по несколько портретов.

— Мой дед — Козьмин Алексей Андреевич. По матери, получается. А это мой дед — Пешков Николай Алексеевич, по отцу. Оба дошли до Берлина и вернулись, — говорит житель Иркутского района Александр Пешков.

А жителям посёлка Маркова в День Победы подарили настоящий танк. Монумент в память о не пришедших с войны героях:

— И дружить, и влюбляться! вдруг в летний день объявили войну.

Т-62 В Иркутск доставили из Новосибирска. Он нуждался в реставрации. Символ воинской славы удалось восстановить, в том числе благодаря помощи общественной организации «Наш Дом». За такой подарок глава Марковского муниципального образования Галина Шумихина вручила благодарность лидеру движения Руслану Киму.