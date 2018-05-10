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18:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Станцию метро «Беговая» откроют до конца мая, но позже «Новокрестовской»

Строительство задержали грунтовые воды.

Источник: Комсомольская правда

ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕРКИ.

Чуть больше месяца осталось до начала Чемпионата мира по футболу в России. И три дня — до последнего в этом сезоне домашнего матча «Зенита». 13 мая сине-бело-голубые встречаются на стадионе «Санкт-Петербург» с командой «СКА-Хабаровск». Для собственно турнира она уже, будем честными, значит мало. А вот с точки зрения инфраструктуры для Петербурга очень важна. Матч считается тестовым, в ходе него будут оценивать готовность города к международному турниру.

— Все объекты федеральной Программы должны быть сданы в эксплуатацию до проведения тестового мероприятия, — заявил в ходе межрегионального видесовещания вице-губернатор Владимир Кириллов.

То есть не позднее 12 мая. Четырнадцать из шестнадцати «программных» объектов инфраструктуры готовы. А вот новый участок метро пока еще не сдан.

Напомним, к Чемпионату для пассажиров должны открыть две станции: «Новокрестовскую» и «Беговую». И если к первой глобальных вопросов на данный момент уже нет, то вторая вызывает определенные опасения. Так, журналисты РБК со ссылкой на анонимный источник сообщили, что открытие «Беговой» перенесли на неопределенный срок из-за грунтовых вод, которые подтапливают тоннель между двумя новыми станциями.

ГРУНТЫ ВИНОВАТЫ.

В «Метрострое» эту информацию опровергают. Впрочем, не отрицая то, что глобально все проблемы здесь действительно из-за грунтов.

— Во время строительства действительно были большие проблемы с гидроизоляцией, — рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» пресс-секретарь компании Екатерина Гигиняк. — Те тиксотропные, то есть слабые и насыщенные влагой грунты, в которых располагается станция, очень тормозили работу.

Понятно, что никаких работ не могли вести до тех пор, пока не закрыли весь каркас станции, а это цельная железобетонная конструкция. В ведомстве утверждают: сквозь него вода просочиться в тоннель и уж тем более каким-то образом повредить электрику точно не сможет.

— Это исключено, — уверенно говорит Екатерина Гигиняк.

Но задержка уже есть. Поэтому станция действительно будет сдаваться позднее «Новокрестовской», хотя изначально речь шла о том, что их введут в эксплуатацию одновременно.

— Это будет однозначно в мае, но на 99 процентов — не 13 числа, — пояснила Гигиняк. — Но до конца месяца мы ее введем в эксплуатацию, она будет готова принять пассажиров.

Впрочем, вопрос с пассажирами пока еще тоже открыт. Говорили, что «Беговую» собираются использовать лишь в экстренных случаях. «Метрострою», впрочем, об этом не известно.

— Мы сдаем весь участок от «Приморской» до «Беговой», — говорит Екатерина. — Даже, если не пускать пассажиров, станция все равно будет задействована: ведь поездам нужно проехать туда, чтобы развернуться. Поездам все равно надо поехать дальше, чтобы развернуться.

Будет ли считаться запоздалое открытие «Беговой» срывом установленных сроков ввода объектов, пока не известно. Напомним, все на том же совещании вице-губернатор Кириллов предупредил, что в случае нарушения принятых обязательств к виновным лицам будут применены самые строгие меры.

ЕСТЬ МНЕНИЕ.

Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир ВАЛДИН:

— Рационально или нет, они уже построены, деваться некуда. Плохо. что на них были переброшены средства с шестой линии. Проблемы теперь там копятся и не решаются. Но приоритеты были изменены. Городские власти посчитали, что Крестовскому острову не хватает станций для перевозки болельщиков на матчи. Хотя, с точки зрения логистики, станция, которая там существует, находится на достаточном расстоянии от стадиона.

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