Нереальная красота: как диджитал-модели покоряют мир
Как виртуальные модели захватывают Instagram.
Как виртуальные модели захватывают Instagram.
В эпоху цифровизации и социальных сетей обычными моделями теперь никого не удивишь — теперь в тренде модели виртуальные. Девушки, чья внешность была создана с помощью компьютерных технологий, имеют собственный инстаграм и небольшую армию преданных подписчиков. Какая модель набрала миллион фолловеров, зачем их создатели ломают аккаунты друг друга и причем тут культурная апроприация, — читайте в материале «Газеты.Ru».
В профиле Микелы говорится о том, что ей 19 лет. Она — американка бразильского происхождения, которая по легенде проживает в
На текущий момент у виртуальной модели уже 1,1 млн подписчиков, которые внимательно следят за приключениями Лил Микелы. Она путешествует, фотографируется в брендовой одежде и встречается с реальными людьми — музыкантами и дизайнерами.
Кроме того, в январе 2018 года Лил Микела появилась на развороте вполне реального журнала Paper.
Помимо поклонников, у Лил Микелы есть и критики, пренебрежительно называющие ее «киборгом».
Микела ведет образ жизни, который можно назвать «гламурным» — по факту она нигде не работает, но всегда выглядит идеально.
Такая претензия к
В середине апреля мир неожиданно узнал о новой
Блондинка завершила публикацию словами «ты сама это спровоцировала» и призвал всех подписываться на ее аккаунт. Черный пиар пошел Бермуде на пользу — если до хакерской атаки ее профиль насчитывал около 15 тыс. фолловеров, но на текущий момент их количество увеличилось до 65 тысяч.
Позже Лил Микела вернула себе свой аккаунт, а Бермуда опубликовала совместное фото с
Такая большая разница в количестве подписчиков между двумя моделями обусловлена сразу несколькими факторами. Если Микела выглядит
Не добавляет Бермуде популярности и тот факт, что она в открытую поддерживает президента США Дональда Трампа, гордится своей белой расой, критикует либералов и хвалит политиков правого толка.
Мотивы хакерского взлома на текущий момент так и остаются тайной. Вероятно, что это была лишь
Шуду Грэм называет себя «первой в мире цифровой супермоделью». Именно это гласит надпись в ее
Подписчики аккаунта называли красоту девушки «нереальной» и оказались правы — Уилсон официально подтвердил, что Шуду всего лишь 3D-модель, которую он создал с помощью компьютера и назвал «воплощением красоты».
Сейчас у Шуду уже 110 тыс. фолловеров, и это число продолжает расти. К сожалению, признание фотографа, которым он надеялся положить конец спорам о реальности модели, вышло ему боком. Дело в том, что Шуду — африканка с темной кожей, а ее создатель принадлежит к белой расе.
Беспощадные
Культурная апроприация— это социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление.
Другой пользователь возмутился тем фактом, что Уилсон «фотографирует» виртуальную модель, хотя мог бы найти настоящую, не менее красивую темнокожую девушку для своих проектов. «Зачем эта Шуду вообще существует?» — задается вопросом комментатор.
«Да, для меня она особенная, но таковыми являются и миллионы африканских мужчин и женщин. Она — фантазия, пытающаяся прорваться в реальность, и я хочу помочь ей в этом деле», — заявил