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17:54 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане у противников МСЗ искали запрещенные предметы

Машина, в которой в Зеленодольский суд приехали экоактивисты, протестующие против строительства МСЗ в столице РТ, была обыскана на наличие запрещенных предметов.

Автомобиль юриста Айрата Матыгуллина, который защищает в суде интересы противников строительства мусоросжигательного завода в Казани, обыскали на предмет наличия запрещенных предметов. Обыск состоялся после заседания в Зеленодольском суде по иску экоактивистов, которые оспаривают законность отказа в проведении митинга 7-го апреля.

«Полицейские сообщили, что поступил звонок о том, что в машине якобы находятся запрещенные предметы (наркотики, оружие или экстремистская литература). Несколько плакатов изъяли», — рассказали противники МСЗ. Водитель и пассажиры были вынуждены писать объяснения.

На прошедшем перед этим заседании суд запросил дополнительные документы со стороны администрации Зеленодольского района, следующее рассмотрение назначено на 22-е мая. На следующей неделе состоится также рассмотрение апелляций по делам экоактивисток Гульназ Смирновой и Ирины Никифоровой в Верховном суде, которых оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Запланировано также второе заседание районного суда по делу Гузель Халиловой, которую обвиняют в призывах принять участие в несогласованном митинге.

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