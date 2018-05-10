Власти отложили строительство собачьего приюта на Левом берегу Воронежа
Начало строительства приюта для безнадзорных животных на улице Балашовской в Левобережном районе Воронежа отложили.
Начало строительства приюта для безнадзорных животных на улице Балашовской в Левобережном районе Воронежа отложили.
Возводить объект, рассчитанный на содержание 250 собак, планируют начать в 2019 году, а не в середине 2018-го, как задумывалось ранее. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в
Управление строительной политики, за которым закреплено право пользования земельным участком, уже разработало задание на выполнение
Кроме того, подана заявка о выделении денег из городского бюджета на проектирование приюта. Как только средства будут получены, объявят поиск подрядчика. Он обязуется выполнить инженерные изыскания и разработать
Победитель аукциона должен будет запроектировать здание
Как уже сообщалось ранее, приют появится рядом с южной границей Левобережных очистных сооружений (ЛОС) вопреки результатам публичных слушаний, прошедших в октябре 2016 года. Тогда около 50 жителей прилегающих к участку улиц высказались против размещения приюта. Однако результаты слушаний несли только рекомендательный характер.