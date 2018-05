Узбекскую певиц Райхон Ганиеву не пустили в США

К большому сожалению, я не смогу присутствовать на концерте 12 мая, в связи с отказом в визе. В 2009 году, будучи в Америке, нас попросили спеть для наших соотечественников. Мы не знали, что это можно делать только по рабочей визе. Так как мы пели безвозмездно. Мы хотели порадовать наших, родных К сожалению, это посчитали правонарушением и причиной отказа в визе. Я желаю всем нашим соотечественникам любви и счастья. Желаю @ziyodaqobilova @_shohruhhon_ удачи и успехов.

