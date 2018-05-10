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18:05 (мск), источник: Publika.md

Водителей будут штрафовать за использование смартфона за рулем

Вождение и смартфон — вещи несовместимые. Водителей будут наказывать не только за разговор по телефону, но и за любое другое использование гаджета во время вождения. С таким предложением выступили депутаты Народной европейской партии. Они уже зарегистрировали соответствующий проект в парламенте.

Источник: Publika.md

Если документ примут, то водителям за написание СМС, просмотр социальных сетей или игру грозят штрафы и штрафные пункты. За первое нарушение полицейский выпишет три штрафных пункта и 1200 леев штрафа. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличится до 3000 леев и шести штрафных пунктов. Смартфон можно будет использовать только в качестве GPS-навигатора или для экстренных звонков по номеру 112.

«Очень часто водители за рулем пишут сообщения, просматривают социальные сети или смотрят видеоролики. По данным таких стран, как Ирландия и Нидерланды, 10% всех ДТП происходит по причине использования мобильных телефонов и других гаджетов», — сказала депутат группы НЕПМ Михаела Спэтару.

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В Молдове пока такой статистики нет, но по информации Национальной патрульной инспекции, в прошлом году произошло более 2500 аварий, в которых погибли 273 человека.

«Водители отвлекаются, чтобы настроить радиоволну, или на беседу с пассажирами. Сотрудники полиции считают, что кроме всего прочего использование смартфона тоже может привести к созданию аварийной ситуации», — сказал главный специалист управления НПИ Виорел Булимага.

Авторы законопроекта предлагают исключить значительную часть этих отвлекающих факторов.

Согласно исследованиям, чтобы написать короткое сообщение, нужно потратить около шести секунд. За это время на скорости 50 км/ч автомобиль преодолеет расстояние примерно в 70 метров. За эти несколько секунд на дороге может произойти трагедия.

Многие водители приветствуют эту инициативу.

«Согласен. Водитель должен следить за дорогой, а не разговаривать или писать сообщения».

«Пусть будет штраф, но не такой большой. Леев 200−300, думаю, будет достаточно. И без штрафных пунктов».

Пешеходы тоже поддерживают идею.

«Водители должны следить за дорогой».

В Канаде, Великобритании, Франции, Германии и России уже действуют такие ограничения, а штрафы достигают нескольких тысяч евро. В настоящее время 600 леев штрафа и три штрафных пункта грозят водителю за разговор по мобильному телефону во время вождения.

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