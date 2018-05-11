Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Антивирусная компания «Доктор Веб» предупредила россиян о новом виде
Антивирусная компания «Доктор Веб» предупредила россиян о новом виде
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Антивирусная компания «Доктор Веб» предупредила россиян о новом виде
Злоумышленники рассылают спам, сообщая о возможности получить возмещение за переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг. Потенциальной жертве предлагается зайти на сайт и ввести в специальную форму свои данные, чтобы узнать о доступных выплатах. Вне зависимости от введенной информации, сайт попросит заплатить денежный взнос за использование портала.
Мошеннические сайты создаются по одному шаблону и принадлежат разным несуществующим организациям.
«Доктор Веб» призвал пользователей не доверять сомнительным ресурсам, предлагающим легким путем получить деньги. В компании также посоветовали с осторожностью переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев.