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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Антивирусная компания «Доктор Веб» предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества, при котором несуществующие компании предлагают заплатить небольшой взнос для получения неких «социальных компенсаций». Злоумышленники рассылают спам, сообщая о возможности получить возмещение за переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Антивирусная компания «Доктор Веб» предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества, при котором несуществующие компании предлагают заплатить небольшой взнос для получения неких «социальных компенсаций».

Злоумышленники рассылают спам, сообщая о возможности получить возмещение за переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг. Потенциальной жертве предлагается зайти на сайт и ввести в специальную форму свои данные, чтобы узнать о доступных выплатах. Вне зависимости от введенной информации, сайт попросит заплатить денежный взнос за использование портала.

Мошеннические сайты создаются по одному шаблону и принадлежат разным несуществующим организациям.

«Доктор Веб» призвал пользователей не доверять сомнительным ресурсам, предлагающим легким путем получить деньги. В компании также посоветовали с осторожностью переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев.

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