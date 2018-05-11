Воронежский драмтеатр проведет третий сезон лаборатории «СИТО»

Третий сезон семинара-лаборатории пройдет 4 и 5 июля. На этот раз объектами исследования станут пьесы — лауреаты различных конкурсов современной драматургии 2017 года, таких как «Любимовка», «Ремарка», «Действующие лица».

Над эскизами спектаклей с актёрами нашего театра будут работать молодые режиссёры, уже известные воронежским зрителям по # СИТО-2 «Неснятое кино». Это магистранты Школы-студии МХАТ и Творческого центра им. Вс. Мейерхольда (мастерская заслуженного деятеля искусств России Виктора Рыжакова).