Воронежский драмтеатр проведет третий сезон лаборатории «СИТО»
Театр драмы снова готовит полюбившийся зрителям проект #СИТО (современное исследование театральных объектов).
Театр драмы снова готовит полюбившийся зрителям проект #СИТО (современное исследование театральных объектов).
Третий сезон
Над эскизами спектаклей с актёрами нашего театра будут работать молодые режиссёры, уже известные воронежским зрителям по # СИТО-2 «Неснятое кино». Это магистранты
Никита Бетехтин представит «Озеро» Михаила Дурненкова, Иван Комаров — «Ловушку для птиц» Константина Стешика, Елена Ненашева — «Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, Тимур Шарафутдинов — «Первый хлеб» Рината Ташимова. Дебютантом # СИТО станет Павел Данилов с эскизом пьесы своего однофамильца Дмитрия Данилова «Человек из Подольска».