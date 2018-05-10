Апрель этого года выдался самым жарким за последние 130 лет

«Жара установилась из-за того, что наша страна находилась под воздействием антициклонов. Почти каждый день был солнечным, земля накалилась до предела», — сказал метеоролог Геннадий Рошка.

Фермеры, между тем, говорят, что резкий переход от зимы к лету может пагубно сказаться на урожае.



«Погодные условия в апреле привели к тому, что почва осталась почти без влаги. То, что влажность низкая было ясно уже в начале посева весенних культур, они и пострадают. В частности, ячмень, пшеница, свёкла, горох, соя, кукуруза и подсолнечник», — сказал аграрий Василий Ботнарь.



По данным метеорологов, количество выпавших в апреле осадков в семь раз было ниже нормы.