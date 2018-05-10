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18:13 (мск), источник: Publika.md

Апрель этого года выдался самым жарким за последние 130 лет

Апрель этого года выдался самым жарким за последние 130 лет. Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15 градусов, превысив норму на пять градусов.

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Источник: Publika.md

В некоторых районах термометры в течение полутора недель показывали плюс 25. А в Дубоссарах температурный максимум достиг 33 градусов.

«Жара установилась из-за того, что наша страна находилась под воздействием антициклонов. Почти каждый день был солнечным, земля накалилась до предела», — сказал метеоролог Геннадий Рошка.

Фермеры, между тем, говорят, что резкий переход от зимы к лету может пагубно сказаться на урожае.

«Погодные условия в апреле привели к тому, что почва осталась почти без влаги. То, что влажность низкая было ясно уже в начале посева весенних культур, они и пострадают. В частности, ячмень, пшеница, свёкла, горох, соя, кукуруза и подсолнечник», — сказал аграрий Василий Ботнарь.

По данным метеорологов, количество выпавших в апреле осадков в семь раз было ниже нормы.

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