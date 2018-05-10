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17:56 (мск), источник: Чердак

Российские ученые создали вакцину от опасного стрептококка

Она будет более универсальной, чем ее зарубежные аналоги — которые, впрочем, пока не вышли на рынок.

Сотрудники Института экспериментальной медицины (Санкт-Петербург) разработали вакцину против стрептококка группы B (Streptococcus agalactiae). Этот микроорганизм вызывает инфекции дыхательных путей и влагалища, а также толстой кишки и уретры и может быть смертельно опасен для новорожденных. Его редко ищут у человека, считая в первую очередь возбудителем болезней скота, однако в действительности этот стрептококк служит одной из наиболее частых причин сепсиса у пожилых и смерти у новорожденных. Научная статья опубликована в журнале PLOS ONE.

В вакцинах используются убитые или неспособные к заражению живые возбудители инфекции либо вещества, характерные только для данной бактерии или вируса. Они «натравливают» иммунную систему на нужные раздражители и позволяют ее клеткам быстрее реагировать на появление соответствующего патогенного организма в будущем. Для вакцины против Streptococcus agalactiae ученые использовали белок Bac, содержащийся на поверхности этой бактерии. Естественный источник Bac — сами стрептококки группы B, но работа с ними грозит заражением этими микроорганизмами. Поэтому ученые внедрили ген, кодирующий этот белок, в более безопасные микроорганизмы — энтерококки (Enterococcus), входящие в состав пробиотиков.

Энтерококки, вырабатывающие белок Bac, в составе суспензии ввели 240 самкам мышей возрастом 8−10 недель тремя способами: 160 животным в нос, 60 — во влагалище и 40 — в ротовую полость. Из соответствующих точек брали образцы выделений и измеряли в них количество введенных бактерий, а также содержание различных иммуноглобулинов — веществ, показывающих реакцию иммунной системы на различные воздействия. Через несколько дней после этого животных заражали Streptococcus agalactiae, вводя их в нос, влагалище или брюшную полость. Затем измеряли количество бактерий в различных внутренних органах мышей. Уровни различных иммуноглобулинов оценивали на 14, 28, 35 и 50 дни после вакцинации.

Содержание веществ, показывающих наличие иммунного ответа на стрептококков, после вакцинации повышалось. Это говорило о том, что введение энтерококков с белком Bac дало сигнал иммунной системе экспериментальных животных о наличии чужака. Учитывая, что ни одна мышь не погибла от инфекции, борьба со Streptococcus agalactiae после вакцинации прошла успешно.

Петербургские ученые не единственные, кто пробует создать вакцину от стрептококка группы B. Однако ни одна из существующих разработок пока не вышла на рынок. По словам авторов обсуждаемой статьи, их вариант лучше многих существующих за счет своей универсальности. Большинство исследовательских групп основывает свои вакцины на полисахаридах с поверхности Streptococcus agalactiae, а структура этих веществ быстро меняется. Поэтому такие препараты будут «рассказывать» иммунной системе человека только о некоторых штаммах стрептококка группы B, а заражение остальными все так же будет возможно.

Кроме того, в качестве переносчика белка Bac российские авторы использовали энтерококков, способных расти при высокой концентрации кислорода. Обычно в подобных случаях берут лактобацилл (Lactobacillus), для которых диапазон комфортных для жизни условий существенно уже. Таким образом, экспериментальная вакцина из Санкт-Петербурга может оказаться еще и более устойчивой, чем ее конкуренты.

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