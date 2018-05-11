Сотни моржей окружили американский поселок
Нашествие моржей вызвало озабоченность у жителей американского поселка
Нашествие моржей вызвало озабоченность у жителей американского поселка
Несколько недель назад президент племенного совета
Биолог Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Джоэл
Моржи — крупные морские млекопитающие, которые отличаются бивнями, достигающими метра в длину. Самцы тихоокеанских моржей, встречающиеся на Аляске, могут весить до двух тысяч килограммов, самки весят примерно на треть меньше.
В марте сообщалось, что любопытный морж помешал работе жителей вахтового поселка