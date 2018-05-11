Сотни моржей окружили американский поселок

Несколько недель назад президент племенного совета Порт-Хейдена Джон Кристенсен-младший (John Christensen, Jr) заметил и сфотографировал около 200 моржей, собравшихся на пляже недалеко от поселка. Через две недели он обнаружил в 32 километрах от Порт-Хейдена еще тысячу животных. По его словам, прежде в окрестностях можно было встретить не более одного—двух моржей.

Биолог Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Джоэл Гарлич-Миллер (Joel Garlich-Mille) подтвердил, что обычно самцы этого вида проводили лето на берегу Бристольского залива в 200 километрах севернее Порт-Хейдена. По его мнению, появление моржей в такой близости от поселка объясняется тем, что они направились на поиски новых мест, где можно прокормиться.

Моржи — крупные морские млекопитающие, которые отличаются бивнями, достигающими метра в длину. Самцы тихоокеанских моржей, встречающиеся на Аляске, могут весить до двух тысяч килограммов, самки весят примерно на треть меньше.