Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
18:13 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму украинский диверсант Лимешко приговорен к 8 годам заключения

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Судакский городской суд вынес приговор украинцу Геннадию Лимешко, задержанному в августе 2017 во время подготовки диверсии в Крыму, он приговорен к 8 годам заключения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе горсуда.

«(Лимешко — ред.) признан виновным, приговорен к восьми годам общего режима», — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Геннадий Лимешко, уроженец Харьковской области, был задержан 12 августа 2017 года при подготовке диверсии на электросетях. По данным следствия, он был задержан при осуществлении подпила расположенной вблизи автодороги Судак — Новый Свет электроопоры с целью дальнейшего ее подрыва. У задержанного было обнаружено и изъято: самодельное взрывное устройство, граната РГД-5 с вкрученным запалом, ручная пила и цифровой фотоаппарат. Выяснилось, что за выполнение задания он получил пять тысяч гривен.

Во вторник, 8 мая, стало известно, что дело Лимешко передано в Судакский городской суд.

Все новости региона
 На лайнере 'Князь Владимир' произошел пожар: рейс из Сочи отменили
Граница на замке: в Крыму открыли новую погранзаставу
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 82-летний Эрнест Ясан скончался в петербургской больнице, куда был доставлен после автомобильной аварии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь