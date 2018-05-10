В Крыму украинский диверсант Лимешко приговорен к 8 годам заключения

«(Лимешко — ред.) признан виновным, приговорен к восьми годам общего режима», — сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, Геннадий Лимешко, уроженец Харьковской области, был задержан 12 августа 2017 года при подготовке диверсии на электросетях. По данным следствия, он был задержан при осуществлении подпила расположенной вблизи автодороги Судак — Новый Свет электроопоры с целью дальнейшего ее подрыва. У задержанного было обнаружено и изъято: самодельное взрывное устройство, граната РГД-5 с вкрученным запалом, ручная пила и цифровой фотоаппарат. Выяснилось, что за выполнение задания он получил пять тысяч гривен.
Во вторник, 8 мая, стало известно, что дело Лимешко передано в Судакский городской суд.