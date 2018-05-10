В Крыму украинский диверсант Лимешко приговорен к 8 годам заключения

Как сообщалось, Геннадий Лимешко, уроженец Харьковской области, был задержан 12 августа 2017 года при подготовке диверсии на электросетях. По данным следствия, он был задержан при осуществлении подпила расположенной вблизи автодороги Судак — Новый Свет электроопоры с целью дальнейшего ее подрыва. У задержанного было обнаружено и изъято: самодельное взрывное устройство, граната РГД-5 с вкрученным запалом, ручная пила и цифровой фотоаппарат. Выяснилось, что за выполнение задания он получил пять тысяч гривен.