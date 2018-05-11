Новые генетические ассоциации связали склонность к риску и развитие ожирения в детстве

Как говорится в статье, опубликованной в Communications Biology, а также в авторском тексте в The Conversation, исследователи нашли положительные корреляции между склонностью к риску и развитием ожирения в детстве, курением, а также биполярным расстройством, шизофренией и синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Исследование охватывает 436 тысяч человек.

Обычно склонность к риску характерна для подростков, но у некоторых людей она превращается в привычку и они себя так ведут и во взрослом возрасте. Склонные к риску люди чаще курят, чем те, кто предпочитает не рисковать, причем начинают курить в раннем возрасте; они больше склонны к регулярному употреблению алкоголя. Психологические исследования показали, что склонность к риску ассоциируется с повышенным индексом массы тела. Также склонность к риску ассоциируется с импульсивностью, с перееданием и ожирением. Ранее проводились и генетические исследования, которые выявили ассоциации между склонностью к риску и возрастом первого сексуального контакта, а также некоторыми психическими расстройствами: шизофренией, биполярным расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Медики из Кембриджского университета решили поискать генетические варианты, которые надежно ассоцируются со склонностью к риску. Для этого они проанализировали данные полногеномного анализа 436 236 белых европейцев из Биобанка Соединенного Королевства со средним возрастом 56,8 лет, женщины составляли 54 процента участников. Примерно четверть (113 882 человека) утвердительно ответили на вопрос о склонности к риску. Кроме того ученые добавили к ним результаты исследования пищевого поведения 1092 британцев, проведенного в 2004—2015 годах.

В результате ученые выявили 26 локусов, 24 из которых были ранее неизвестны. В частности, четыре из них ассоциировались с индексом массы тела (p=6,6*10−31). Также исследователи нашли варианты, которые связывали склонность к риску с развитием ожирения в детстве, более ранним началом курения, импульсивностью в выборе пищи у мужчин и возрастом рождения первого ребенка у женщин. Кроме того, авторы статьи обнаружили четыре региона в мозге, где наблюдается повышенная экспрессия генов, связанных со склонностью к риску: поясная извилина, гиппокамп, гипоталамус, префронтальная кора. Эти же регионы показывали повышенную активность и во время фМРТ-исследований (1, 2, 3, 4). Исследователи подтвердили генетическую связь между склонностью к риску и психическими расстройствами: шизофренией, биполярным расстройством, депрессией и синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Как замечают авторы работы, их результаты «важны, потому что слово “рисковый” может ассоциироваться с изображением атлета, который наслаждается фридайвингом и поездкой без шлема на горном велосипеде. Реальность оказывается не столь эффектной. Взятие на себя риска часто сопровождается принятием ежедневных решений, которые могут со временем привести к ухудшению состояния здоровья».

Ранее ученые показали, что у курящих людей повышается риск развития тугоухости. А у пожилых людей, которые придерживаются диеты гипертоников и едят овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, уменьшается риск развития депрессии.