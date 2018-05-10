Праздничный салют в Ташкенте будут запускать с нескольких площадок

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Праздничный салют в честь 9 мая в ближайшие годы будут запускать сразу в пяти-шести местах Ташкента, сообщила пресс-служба хокимията города.

Салют, посвященный Дню памяти и почестей в этом году традиционно проходил в Национальном парке Узбекистана в центре столицы. Однако администрация города учла обращения жителей и в следующие годы намерена устраивать праздничный салют сразу на пяти-шести площадках.