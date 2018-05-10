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19:49 (мск), источник: Sputnik

Праздничный салют в Ташкенте будут запускать с нескольких площадок

В хокимияте узбекской столицы также пообещали поработать над тем, чтобы пиротехническое шоу стало более красочным и разнообразным.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Праздничный салют в честь 9 мая в ближайшие годы будут запускать сразу в пяти-шести местах Ташкента, сообщила пресс-служба хокимията города.

Салют, посвященный Дню памяти и почестей в этом году традиционно проходил в Национальном парке Узбекистана в центре столицы. Однако администрация города учла обращения жителей и в следующие годы намерена устраивать праздничный салют сразу на пяти-шести площадках.

В хокимияте также пообещали поработать над тем, чтобы пиротехническое шоу стало более красочным и разнообразным.

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