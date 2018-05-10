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20:06 (мск), источник: ТАСС

Журналист Шевченко объявил о выходе из СПЧ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Я официально заявляю, что выхожу из Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте РФ», — заявил он в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, причиной выхода стала невозможность провести «открытое, резонансное» заседание СПЧ в связи с событиями 5 мая на Пушкинской площади в Москве.

Ранее и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предложений от СПЧ обсудить майскую несогласованную протестную акцию в Москве в Кремль не поступало. Он также уточнил, что выступивший публично с идеей срочного созыва Совета Шевченко в Кремль с таким предложением не обращался.

5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.

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