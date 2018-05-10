Журналист Шевченко объявил о выходе из СПЧ

«Я официально заявляю, что выхожу из Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте РФ», — заявил он в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, причиной выхода стала невозможность провести «открытое, резонансное» заседание СПЧ в связи с событиями 5 мая на Пушкинской площади в Москве.

Ранее и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предложений от СПЧ обсудить майскую несогласованную протестную акцию в Москве в Кремль не поступало. Он также уточнил, что выступивший публично с идеей срочного созыва Совета Шевченко в Кремль с таким предложением не обращался.