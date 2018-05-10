Журналист Шевченко объявил о выходе из СПЧ
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Журналист Максим Шевченко объявил о выходе из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Я официально заявляю, что выхожу из Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте РФ», — заявил он в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее и. о.
5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.