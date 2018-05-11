Сексуальную ориентацию женщин связали с риском развития диабета. Но не напрямую

Это выяснили американские ученые, которые в течение 24 лет собирали данные о развитии диабета у почти 95 тысяч молодых женщин. Оказалось, что риск развития диабета у гомосексуальных и бисексуальных женщин на 27 процентов выше, чем у их гетеросексуальных ровесниц, но эта связь не прямая, а во многом регулируется разницей в индексе массы тела.

Образ жизни — основной фактор, определяющий риск развития диабета. К группе риска относятся, например, люди с ожирением, испытывающие стресс, а также те, кто неправильно питается. Кроме того, известно, что диабет — заболевание наследуемое, а женщины и люди старшего возраста заболевают им чаще. Тем не менее, не всегда удается проследить связь совокупности этих факторов и их влияние друг на друга. Например, связь между стрессом и лишним весом может быть двусторонней: в таком случае сложно точно сказать что именно — стресс или лишний вес — оказалось решающим фактором в развитии заболевания. Умение правильно выделять факторы риска и на их основе строить либо правильную корреляцию, либо даже выделять причинно-следственную связь, очень важно для эффективного предупреждения заболевания.

Проверить связь между сексуальной ориентацией женщин и риском развития у них диабета второго типа решила группа ученых под руководством Хезер Корлисс (Heather Corliss) из Университета штата Калифорния в Сан-Диего. Для этого исследователи в течение 24 лет (с 1989 по 2013 год) собирали данные о 94250 американках возрастом от 24 до 44 лет на начало исследования: для них была доступна информация о месте проживания, расе, семейной истории диабета, индексе массы тела и наличии менопаузы (все эти параметры учли при анализе). Женщин разделили на две группы в зависимости от их ориентации: среди всех участниц наблюдений было 92983 гетеросексуальные женщины и 1267 гомо- и бисексуальных женщин.

В течение 24 лет наблюдений диабет обнаружили у 6399 женщин. При этом ученые обратили внимание, что риск развития диабета у гомо- и бисексуальных женщин был на 27 процентов выше, чем у гетеросексуальных. Любопытно, что такая разница во многом определялась индексом массы тела: среди гетеросексуальных женщин этот показатель был в среднем на 1,5 килограмма на кубический метр ниже, а при учете индекса массы тела в статистической модели влияние сексуальной ориентации на развитие диабета второго типа сильно ослабло.

Таким образом, результаты, полученные учеными, указывают на то, что, несмотря на то, что им удалось обнаружить связь между сексуальной ориентацией и риском развития диабета, эта связь не прямая, а определяется тем, что индекс массы тела участниц отличался в зависимости от их ориентации (все остальные параметры — раса, возраст, место проживания и другие — были примерно равны между выборками). Разумеется, лишний вес — один из главных факторов риска развития диабета, поэтому повышенный риск среди тех, кто попал в группу с бóльшим индексом массы тела, неудивителен. В будущем, по словам ученых, необходимо изучить причины связи уже между ориентацией и индексом массы тела, а также, на основе этого, разработать методики профилактики и лечения как ожирения, так и диабета у женщин.

Традиционно диабет делят на два типа: причина диабета первого типа — недостаточная выработка инсулина поджелудочной железой, а второго — потеря тканями организма чувствительности у инсулину. Недавно ученые предложили расширить классификацию диабета до пяти типов в соответствии с причинами их появления и последствиями: в дальнейшем новая классификация поможет улучшить лечение заболевания.