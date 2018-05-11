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11:09 (мск), источник: Популярная механика

Животные, как и люди, способны проигрывать в разуме воспоминания

Нейроученые из Университета Индианы впервые нашли доказательства того, что животные, как и люди, могут мысленно проигрывать воспоминания в разуме и восстанавливать последовательность событий.

Источник: Популярная механика

Исследование, проведенное под руководством профессора Джонатона Кристала, опубликовано сегодня в журнале Current Biology.

Ученые заинтересовались этим вопросом по практической причине: они получили доказательства в ходе изучения механизмов памяти для лечения болезни Альцгеймера. Сейчас большинство лекарств и исследований, связанных с этим недугом, изучают пространственную память, но ученые из Индианы заинтересовались более очевидным кандидатом — а именно, эпизодической памятью, возможностью проигрывать в памяти воспоминания, так как именно она начинает страдать первой как при Альцгеймере, так и в общем при старении.

Эпизодическая или событийная память — это способность помнить отдельные события. Например, если вы забыли ключи, то можете попытаться проиграть в голове все, что делали до того, и таким образом найти их. Жизнь людей фактически была бы разрушена, если бы они не помнили, в каком порядке совершали то или иное действие.

Чтобы оценить способность животных проигрывать воспоминания, лаборатория Кристала потратила почти год, работая с 13 крысами, которых натренировали запомнить список из 12 разных запахов. Потом крыс поместили на «арену» с разными ароматами и давали вознаграждение, если грызуны определяли необходимые запахи, причем в разных последовательностях, например, от второго к последнему, или от четвертого к последнему.

Ученые изменяли количество запахов при каждой проверке, чтобы знать наверняка, насколько выбор крыс зависел именно от положения в списке, а не от самого запаха. После тренировки животные удачно выполняли задание в 87% случаев. Результаты позволяют с уверенностью предполагать, что крысы использовали воспоминания, проигрывая в голове требуемую последовательность.

Дополнительные эксперименты показали, что воспоминания у крыс были долгосрочными и не поддавались вмешательству со стороны других воспоминаний. Ученые также временно снизили активность гиппокампа — того участка мозга, который ответственен за событийную память — и получили подтверждение, что животные действительно использовали именно эту часть мозга для выполнения задания.

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