В России утвердили нацстандарт на жидкости для вейпов

Источник: РИА Новости

Нацстандарт носит название «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия». Он вводится впервые и вступает в действие 1 июня 2018 года. При этом стандарт не распространяется на жидкости, содержащие табак или относящиеся к лекарственным средствам. Нацстандарты в РФ являются добровольными.

Под электронной системой доставки никотина (ЭСДН) в документе подразумевается электронное устройство, используемое для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль, который вдыхается потребителем. Жидкостью же является раствор, предназначенный для использования в устройстве (сама жидкость или гель), который преобразуется в аэрозоль.

К сырью для изготовления жидкости для ЭСДН применяется ряд требований.

Так, для изготовления жидкости может применяться никотин с чистотой не менее 98%, дистиллированный глицерин для пищевой промышленности с чистотой не менее 94% и пропиленгликоль с чистотой не менее 95%. «Допускается применять другие ингредиенты, обеспечивающие установленные изготовителем характеристики жидкости для ЭСДН», — отмечается в стандарте.

Требования устанавливаются и к упаковке жидкости, например, флаконы должны обеспечивать недоступность откупоривания детьми.

На упаковку жидкости должна быть нанесено, в частности, наименование и адрес изготовителя, информация о содержании никотина, месяц и год изготовления, указание о недопустимости продажи несовершеннолетним и о необходимости хранения вне досягаемости детей.