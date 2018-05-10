Собянин обещал среднюю зарплату учителей в Москве в 110 тыс. рублей в этом году
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Средняя зарплата московских учителей должна в этом году приблизиться к 110 тысячам рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Средняя зарплата московских учителей должна в этом году приблизиться к 110 тысячам рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Забавно выглядит задача достичь к 2025 году заработной платы учителей до 130 тысяч рублей. Здесь я принципиально не согласен. Я считаю, что уже в этом году средняя заработная плата должна вплотную приблизиться к 110 тысячам», — сказал мэр на встрече в четверг с членами Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций.
На встрече обсуждался проект стратегии развития образования в столице до 2025 года.
По словам Собянина, в имеющемся документе многие вещи вызывают раздражение. В частности, это касается вопросов попытки дополнительного администрирования школ и давления на их самостоятельность.
«Мы с вами несколько лет уходили от бюрократии, от излишних структур, которые висят над школами, а теперь сами пытаемся нечто подобное создать (.. .) Мне показалось, что в проекте стратегии просматривается цель “перегрузить” наших педагогов ещё целым букетом функций, хотя эти функции может и выглядят привлекательными. Но надо учитывать, что наши педагоги и без того перегружены», — подчеркнул градоначальник.
Мэр также попросил не торопить процесс создания стратегии. Вместо этого, заметил он, необходимо тщательно продумывать идеи и постепенно внедрять лучшие из них.
Проект стратегии развития столичного образования («Стратегия-2025») разрабатывается по инициативе Собянина директорами школ с февраля. Предполагается, что идеи стратегии будут применены для разработки и реализации проектов, повышающих качество и доступность образования в столице.