Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Медведев сказал про увеличение пенсионного возраста
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
21:14 (мск), источник: Интерфакс

Собянин обещал среднюю зарплату учителей в Москве в 110 тыс. рублей в этом году

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Средняя зарплата московских учителей должна в этом году приблизиться к 110 тысячам рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Забавно выглядит задача достичь к 2025 году заработной платы учителей до 130 тысяч рублей. Здесь я принципиально не согласен. Я считаю, что уже в этом году средняя заработная плата должна вплотную приблизиться к 110 тысячам», — сказал мэр на встрече в четверг с членами Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций.

Читайте также
Я в кадеты бы пошел: какие они — дети в форме

На встрече обсуждался проект стратегии развития образования в столице до 2025 года.

По словам Собянина, в имеющемся документе многие вещи вызывают раздражение. В частности, это касается вопросов попытки дополнительного администрирования школ и давления на их самостоятельность.

«Мы с вами несколько лет уходили от бюрократии, от излишних структур, которые висят над школами, а теперь сами пытаемся нечто подобное создать (.. .) Мне показалось, что в проекте стратегии просматривается цель “перегрузить” наших педагогов ещё целым букетом функций, хотя эти функции может и выглядят привлекательными. Но надо учитывать, что наши педагоги и без того перегружены», — подчеркнул градоначальник.

Мэр также попросил не торопить процесс создания стратегии. Вместо этого, заметил он, необходимо тщательно продумывать идеи и постепенно внедрять лучшие из них.

Проект стратегии развития столичного образования («Стратегия-2025») разрабатывается по инициативе Собянина директорами школ с февраля. Предполагается, что идеи стратегии будут применены для разработки и реализации проектов, повышающих качество и доступность образования в столице.

Все новости региона
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Казакам в Югре разрешили избивать людей
Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россиянин задолжал 38 миллионов рублей собственному отцу
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«МЮ» возглавил список самых дорогих футбольных брендов Бренд «Зенита» подешевел за год на 19%
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь