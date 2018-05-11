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08:06 (мск), источник: Вести - Воронеж

Главные улицы Воронежа окажутся под круглосуточным видеонаблюдением

Сейчас к городскому видеонаблюдению подключено почти 1,5 тыс. камер.

Источник: Вести - Воронеж

Московский проспект, улицы Кольцовская, Краснознамённая и Фридиха Энгельса, а также частично Ворошилова, Ломоносова и Ленина в ближайшее время окажутся под круглосуточным видеонаблюдением. К началу июня там должны установить почти 30 новых камер. Они будут интегрированы в систему «Безопасный регион» и станут следить за движением автомобильного транспорта.

Сейчас к городскому видеонаблюдению подключено почти 1,5 тыс. камер. В их числе муниципальная аппаратура, с помощью которой правоохранительные органы и спасатели следят за ситуацией на улицах и в парках, а также камеры, установленные предпринимателями и жильцами многоквартирных домов.

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