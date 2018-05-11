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12:30 (мск), источник: Вести - Воронеж

Стало известно, кто установил встроенную в рекламный щит остановку в Воронеже

Основание конструкции пронизывает павильон.

Источник: "Вести-Воронеж"

Если бы существовала номинация на самое нелепое сооружение Воронежа, то её бы наверняка выиграл новый павильон на остановке «Улица Беспаловой», расположенной на пересечении улицы Хользунова с улицей Верещагина. Его установило частное лицо по просьбе местных жителей и управы Коминтерновского района, сообщили в пресс-службе мэрии. Фотография странной конструкции тут же разлетелась по соцсетям.

Пользователи обратили внимание, что вокруг достаточно места для благополучного соседства баннера и павильона, но неизвестный архитектор почему-то решил по-своему. В мэрии сообщили, что павильон был установлен частным лицом по просьбе местных жителей и управы Коминтерновского района. Правда, в самой управе ещё сегодня утром свою причастность к курьёзному сооружению рьяно отрицали. К вечеру там объяснили замысел архитектора «стеснёнными условиями» на улице Хользунова, и пообещали павильон в скором времени убрать.

— В настоящее время управа в этой ситуации разбирается. Павильон там будет демонтирован и перемещён вне зоны этого рекламного щит, — сообщил первый заместитель руководителя управы Коминтерновского района Олег Копытин.

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