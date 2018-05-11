Стало известно, кто установил встроенную в рекламный щит остановку в Воронеже
Основание конструкции пронизывает павильон.
Основание конструкции пронизывает павильон.
Если бы существовала номинация на самое нелепое сооружение Воронежа, то её бы наверняка выиграл новый павильон на остановке «Улица Беспаловой», расположенной на пересечении улицы Хользунова с улицей Верещагина. Его установило частное лицо по просьбе местных жителей и управы Коминтерновского района, сообщили в
Пользователи обратили внимание, что вокруг достаточно места для благополучного соседства баннера и павильона, но неизвестный архитектор
— В настоящее время управа в этой ситуации разбирается. Павильон там будет демонтирован и перемещён вне зоны этого рекламного щит, — сообщил первый заместитель руководителя управы Коминтерновского района Олег Копытин.