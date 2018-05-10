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22:34 (мск), источник: Газета.Ру

Почему россияне сократили в апреле повседневные расходы на продукты

Не успев начать тратить, россияне опять вернулись к режиму экономии. На фоне роста цен на овощи, граждане урезали расходы в попытке скопить на летний отпуск. Эксперты считают, что россияне и в этом году продолжат экономить, питаясь продуктами с дачи.

Источник: Reuters

Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились на 4,6%, что с учетом инфляции в районе 0,4% дало падение расходов россиян на 5%. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», размещенные на сайте компании.

В компании отмечают, что в апреле отмечалось снижение затрат на продуктовые категории россиянами — до 50,2% в общей корзине расходов. В предыдущие месяцы траты на продукты составляли 52−54%.

Снизился и размер среднего чека за месяц — на 1,7%.

В целом в апреле расходы уменьшили жители большинства регионов страны: в Сибирском федеральном округе траты в прошлом месяце сократились на 11,4%, в южных регионах — на 9%, в Поволжье — на 7,9%, на Урале — на 3,9%. Расходы граждан в апреле по сравнению с мартом на Северо-Западе не изменились, а в Центральном федеральном округе они немного выросли — на 0,5%.

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«Россияне возвращаются к привычному стилю покупок и даже где-то к режиму экономии», — констатируют эксперты.

Апрель — первый месяц с начала года, в котором вообще нет праздников, говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

«Учитывая стандартный рост расходов в предыдущие месяцы и необходимость сдерживать потребительские аппетиты, расходы в апреле традиционно меньше обычного. Иными словами, именно в апреле россияне возвращаются к экономии средств и избирательному подбору продуктов в магазине», — поясняет он.

По словам главного экономиста БКС «Глобал Маркетс» Владимира Тихомирова, в апреле многие россияне начинают копить деньги на летний отпуск, тем самым ограничивая траты. В этом году традиционное окончание праздников наложилось еще и на более высокую, чем в предыдущие месяцы инфляцию.

«На фоне растущих цен, особенно на овощную продукцию, неудивительно желание россиян траты поумерить», — комментируют в «Ромире».

По данным Росстата, в апреле этого года инфляция составила 0,4%, тогда как с начала года — 1,2%. При этом в апреле в 6 российских регионах прирост потребительских цен составил 0,6% и более. В частности, в Чукотском автономном округе — 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге индекс потребительских цен в апреле составил 0,5%.

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По сообщениям Росстата, значительный рост цен наблюдался на отдельные виды плодоовощной продукции. Например, свекла подорожала на 19,5%, капуста белокочанная и морковь — на 13,3% и 13,1% соответственно, картофель, помидоры и яблоки — на 4,3−7,1%. Среди прочих продовольственных товаров увеличение цен на 0,5−1,1% отмечалось на свинину, кальмары мороженые, филе рыбное, рыбу живую и охлаждённую, сырки творожные, глазированные шоколадом, йогурт, консервы для детского питания (мясные, овощные и фруктово-ягодные), соки фруктовые и кетчуп.

По словам Александра Шустова, в мае за счет длинных праздников статистика опять претерпит изменения в сторону роста расходов, а в летние месяцы в целом в регионах они снизятся из-за начала дачного сезона и созревания собственного урожая во второй половине летнего сезона и начале осени. Иными словами, эксперты считают, что россияне и в этом году продолжат экономить, питаясь продуктами с дачи.

В начале года эксперты получили некоторый повод для оптимизма. После четырех лет падения реальные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — «Газета.Ru») начали расти. В 2017 году они сократились на 1,7%, а в 2014—2016 годах доходы населения падали на 0,7%, 3,2% и 5,8% к предыдущему году соответственно.

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При этом в первом квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3% (без учета единовременной пенсионной выплаты в январе 2017 года), сообщал Росстат. С учетом же прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в I квартале 2018 года выросли всего на 0,9% в годовом выражении. Данных Росстата за апрель пока что нет.

По словам Владимира Тихомирова, в ближайшее время, скорее всего, будет замедление темпов роста реальных доходов после повышений зарплат и выплат премий бюджетникам перед выборами.

«Перед выборами ряду категорий бюджетников были увеличены зарплаты, и это, естественно, сказалось на росте реальных доходов населения», — поясняет замдиректора института «Центр развития ВШЭ» Валерий Миронов, добавляя, что «значимого роста реальных доходов населения мы не увидим». Возможно даже в этом году будет стагнация, но не выход на докризисный уровень, добавляет он.

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В обновленных майских указах президента в качестве одной из приоритетных целей до 2024 года указано снижение уровня бедности в два раза. Количество бедных в России в последние годы колеблется вокруг цифры в 20 млн человек. По подсчетам Росстата, это более 13% от всего населения страны.

При этом эксперты считают, что едва ли эта цель достижима. Что касается снижения бедности в два раза — это очень амбициозная задача, должны быть какие-то экономические расчеты, за счет чего это будет обеспечено, говорил «Газете.Ru» доктор экономических наук Сергей Смирнов. Если серьезно повышать доходы даже бюджетников, то это в первую очередь может быть сделано за счет печатного станка, что может привести к росту инфляции.

Кроме того, снижение уровня бедности такими темпами предполагает быстрый экономический рост, а реального быстрого роста у нас пока особо не видно, рассуждает Смирнов.

По прогнозам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, рост экономики в 2018 году будет даже ниже, чем в прошлом — от 0,5 до 1,5%.

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