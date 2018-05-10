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21:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанский силач протащил на плечах вагон и локомотив

Казахстанец Сергей Цырульников установил новый рекорд по тяге 148-тонного экипированного тепловоза.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Силач из Казахстана Сергей Цырульников протянул локомотив и вагон. Атлет установил новый рекорд по тяге канатом локомотива серии ЧМЭ-3.

«Силач сдвинул с места и отбуксировал на несколько метров маневровый тепловоз. Служебная масса тепловоза составляет 123 тонны. Локомотив полностью экипирован. В его бак залито пять тонн горючего, предусмотрены полторы тонны песка, свыше одной тонны воды и 650 литров масла», — рассказали в АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

После первой удачной попытки к маневровому локомотиву прицепили вагон.

Весной этого года Цырульников противостоял четырем лошадям, которых удерживал на протяжении нескольких минут. Он рассказывал, что намерен удивить всех опасным трюком американского иллюзиониста Гарри Гудини, который прославился сложными номерами с освобождением.

Сергей Цырульников — четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, а также продолжатель традиций известных казахских палуанов Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу. Кандидат в мастера спорта по гиревому спорту.

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