Минчане 9 мая съели более трех тонн шашлыка

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Минчане и гости столицы в день празднования Дня Победы приобрели на различных торговых площадках города более трех тонн шашлыка, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Беларусь масштабно отпраздновала День Победы: во всех крупных населенных пунктах прошли торжественные мероприятия — шествия и митинги. Граждане посетили места воинских захоронений и возложили цветы к памятникам погибших в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в эфире телевидения, в Минске 9 мая горожане и гости столицы, по данным Главного управления потребительского рынка, приобрели 3,5 тонны шашлыка.