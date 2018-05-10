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22:56 (мск), источник: Sputnik.by

Минчане 9 мая съели более трех тонн шашлыка

Всего в праздничных мероприятиях в Беларуси, посвященных 9 Мая, приняли участие свыше 832 тысяч человек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Минчане и гости столицы в день празднования Дня Победы приобрели на различных торговых площадках города более трех тонн шашлыка, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Беларусь масштабно отпраздновала День Победы: во всех крупных населенных пунктах прошли торжественные мероприятия — шествия и митинги. Граждане посетили места воинских захоронений и возложили цветы к памятникам погибших в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в эфире телевидения, в Минске 9 мая горожане и гости столицы, по данным Главного управления потребительского рынка, приобрели 3,5 тонны шашлыка.

Как ранее рассказали в МВД Беларуси, всего в праздничных мероприятиях, посвященных 9 Мая, приняли участие свыше 832 тысяч человек, из них в Минске — более 220 тысяч граждан.

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