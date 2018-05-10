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10 мая, источник: Sputnik.md

DoReDoS выступили на «Евровидении-2018»

Смотрите на видео, как группа DoReDoS выступила во втором полуфинале «Евровидения-2018», который проходит в Лиссабоне.

Источник: Sputnik.md

Авторами конкурсной песни DoReDoS «My lucky day» являются народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Представители Молдовы вышли на сцену под седьмым номером. Вместе с ними во втором полуфинале участвуют конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины.

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Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля «Славянский Базар» в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на «Евровидение». Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу «X Factor — Румыния», а в 2017 году DoReDoS победили на «Новой волне».

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