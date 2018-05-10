DoReDoS выступили на «Евровидении-2018»

Источник: Sputnik.md

Авторами конкурсной песни DoReDoS «My lucky day» являются народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Представители Молдовы вышли на сцену под седьмым номером. Вместе с ними во втором полуфинале участвуют конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m1kjPaVAeeE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.