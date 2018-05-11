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00:21 (мск), источник: Sputnik.md

DoReDoS — в финале «Евровидения-2018»

Молдавский коллектив сумел войти в заветную десятку и примет участие в финале конкурса.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Молдавская группа DoReDoS вышла в финал 63-го Международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Это стало известно по итогам прошедшего в четверг полуфинала, где коллектив выступил с песней «My lucky day», которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Зрители встретили номер участников из Молдовы самими громкими овациями среди всех полуфиналистов.

Вместе с DoReDoS в финал вышли представители Сербии (Sanja Ilić & Balkanika), Венгрии (AWS), Украины (MELOVIN), Швеции (Benjamin Ingrosso), Австралии (Jessica Mauboy), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Lea Sirk) и Нидерландов (Waylon).

Во время загрузки произошла ошибка.

Из первого полуфинала в решающую стадию песенного конкурса попали исполнители из Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси).

Кроме того, в финале 12 мая выступят Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля «Славянский Базар» в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на «Евровидение». Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу «X Factor — Румыния», а в 2017 году DoReDoS победили на «Новой волне».

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