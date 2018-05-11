DoReDoS — в финале «Евровидения-2018»

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Молдавская группа DoReDoS вышла в финал 63-го Международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Это стало известно по итогам прошедшего в четверг полуфинала, где коллектив выступил с песней «My lucky day», которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Зрители встретили номер участников из Молдовы самими громкими овациями среди всех полуфиналистов.

Вместе с DoReDoS в финал вышли представители Сербии (Sanja Ilić & Balkanika), Венгрии (AWS), Украины (MELOVIN), Швеции (Benjamin Ingrosso), Австралии (Jessica Mauboy), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Lea Sirk) и Нидерландов (Waylon).

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Из первого полуфинала в решающую стадию песенного конкурса попали исполнители из Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси).

Кроме того, в финале 12 мая выступят Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.