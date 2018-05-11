Оригинальный фестиваль проведут для жителей Приморья

В этот период рестораны Находки и Владивостока порадуют оригинальным меню с очередным сезонным изыском — приморскими мидиями, которые посетителям будут предлагать сразу по полкилограмма.

Мероприятие такого формата пройдет в нашем регионе впервые. Как рассказали организаторы, их главная задача -«создать культуру потребления местных продуктов и раскрыть вкус региона». Они отметили, что «в Японском море минеральный состав воды отличается от вод северного побережья Европы. Соответственно, и вкусовые качества мидий иные: приморские мидии более яркие по вкусу, они содержат больше йода и минеральных солей. В начале и середине мая мидия самая сочная и питательная, это время перед нерестом, когда она набрала вес и хранит в себе гамму полезных элементов».

Отмечается, что фестиваль мидии входит в годовой календарь событий дальневосточной кухни, а также в региональный календарь событий, включающий в себя около 300 различных праздников, которые продут в течение года по всему Приморью.

Приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием Приморского края, а затем и всей России, могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, объяснить значимость и актуальность мероприятия, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов.