Наш земляк Александр Рыбак — в финале «Евровидения-2018»!

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В этот раз голосовать мы не могли, зато болеть и обсуждать артистов — сколько угодно!

За выход в финал боролись 18 участников, и лишь 10 из них покажут свои номера на бис в финале. Это Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды. После объявления результатов в интернете появились шутки: эх, не того украинца мы взяли в свой отбор!

В целом второй полуфинал оказался веселее первого — тут было больше динамичных песен, причем две из них с претензией на рок.

Но, по-порядку.

1. Начался конкурс выступлением нашего земляка Александра Рыбака. Для него это уже второй поход на «Евровидение». В 2009 году с композицией Fairytale он победил с рекордным для конкурса результатом. В этот раз у 31-летнего артиста высокие шансы на победу. По версии букмекеров, он со своей песней That’s How You Write A Song пока на втором месте. Саша использовал компьютерную графику, наложенную на картинку в эфире — ну, а почему бы нет, если это не запрещено! Попадание в финал — отличный подарок к дню рождения артиста, который у него в воскресенье.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BrKpMOy02-c?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2. Румыния. The Humans — Goodbye.

Музыкальная группа The Humans заявила, что будет бороться со своими страхами — их символизировали белые маски. Поскольку на сцене не может находиться больше шести артистов (а именно столько в группе), функцию массовки выполняли манекены. Вокалистка Кристина Карамарку пела отлично, песня эффектная.

3. Сербия. Саня Илич и «Балканика» — Nova Deca.

Группа «Балканика» состоит из 12 участников (опять же, по регламенту конкурса все они не могли выйти на сцену). Песня прозвучала на сербском, а аранжировка была записана в том числе на старинных балканских инструментах, что выделило «Балканику» среди других участников.

4. Сан-Марино. Джессика и Дженифер Бренинг — Who We Are.

29-летняя Джессика Мускат уже четырежды выступала на Евровидении от родной Мальты, но выше четвертого места не взлетала. На это раз взяла прочесть реп 21-летнюю немку Дженифер Бренинг. Но их номер, если честно, запомнился только роботами на подтанцовке с табличками «размер не имеет значение».

5. Дания. Расмуссен — Higher Ground.

33-летний актер и певец Йонас Флодагер Расмуссен разогревал The Rolling Stones, участвовал в трибьют-концертах Элтона Джона, Пола Маккартни и ABBA. Артист спел о викинге, который бросает вызов королю и пытается избавиться от насилия и грабежей, установить справедливость и мир.

6. Россия. Юлия Самойлова — I Won’t Break.

Юлия Самойлова спела в жерле вулкана. Выглядело это странно. У подножия были пара танцоров и трое вокалистов.

7. Молдова. DoReDos — My Lucky Day.

Протеже Филиппа Киркорова. Легенда гласит, что он сочинил для них песню — ну, по музыке такой типичный турбо-фолк. На молдавских корпоративах песня точно будет востребована!

8. Нидерланды. Уэйлон — Outlaw In 'Em.

38-летний Уильям Бикерк (Уэйлон) в леопардовом пиджаке по сути исполнил саундтрек к неснятому вестерну. А на подтанцовку они взяли чернокожего битбоксера из «Полицейской академии».

9. Австралия. Джессика Маубой — We Got Love.

28-летняя Джессика Маубой пела с бабушкой в церковном хоре. И ее песня напоминала бы госпел — если бы не «вырви-глаз» платье с искрой, которое осветило весь зал своим сиянием.

10. Грузия. Iriao — For You.

Этно-джаз-группа Iriao представила традиционные грузинские этнические мотивы, приправленные джазом. Здорово!.

11. Польша. Gromee & Лукас Майер — Light Me Up.

39-летний продюсер и диджей Анджей Громалы выступит на Евровидении под псевдонимом Gromee. Он участвовал в многочисленных музыкальных фестивалях и конкурсах. Это не помогло ему спеть на сцене «Евровидения» чисто.

12. Мальта. Кристабель — Taboo.

Португальцы в этом году решили отказаться от LED-экранов. Но 26-летняя Кристабель Борг прихватила их для номера с собой. Все ради того, чтобы спеть остросоциальную песню.

13. Венгрия. AWS — Viszlt Nyr.

Единственная рок-группа в этом конкурсе. Ребята поют на родном венгерском языке и предпочитают играть в стиле метал-кор и постхардкор. Еще бы немножко в ноты попадать — цены бы ему не было!

14. Латвия. Лаура Ризотто — Funny Girl.

23-летняя Лаура родилась в Рио-де-Жанейро, но на ее жизнелюбии это не очень отразилось. Она спела полную драматизма композицию.

15. Швеция. Бенджамин Ингроссо — Dance You Off.

20-летний Бенджамин Ингроссо очень популярен у себя на родине. В Spotify у него более 25 миллионов прослушиваний (один платиновый и три золотых сингла). Но на «Евровидении» он показался очень уж сладким и традиционным. Критики сразу же сравнили его с Андреем Губиным, а еще Джастином Бибером и Тиберлейком.

16. Черногория. Ваня Радованович — Inje.

35-летний Ваня Радованович спел грустную черногоскую в голубом блестящем костюме. Из года в год Черногория отправляет исполнителей на своем родном языке — то, что самим нравится, и не парится.

17. Словения. Леа Сирк — Hvala, ne!

28-летняя Леа Сирк пыталась пробиться на «Евровидение» трижды: в 2009 г., 2010 г, и 2017 г. Но выступала на конкурсе только в качестве бэк-вокалистки в 2014 г. и 2016 г. Наверное, это рекорд этого года. Больше ее номер не запомнился ничем.

18. Украина. MELOVIN — Under The Ladder.

Константин Бочаров, он же Melovin. В 2015 г. певец выиграл украинское шоу «Х-фактор», а через год выпустил дебютный сингл «Не одинокая». На «Евровидение» артист пробовался в прошлом году, но не прошел в финал. В этот раз Алексеева попросили подвинуться в Беларусь, чтобы пропустить Melovina.