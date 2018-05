Наш земляк Александр Рыбак — в финале «Евровидения-2018»!

1. Начался конкурс выступлением нашего земляка Александра Рыбака. Для него это уже второй поход на «Евровидение». В 2009 году с композицией Fairytale он победил с рекордным для конкурса результатом. В этот раз у 31-летнего артиста высокие шансы на победу. По версии букмекеров, он со своей песней That’s How You Write A Song пока на втором месте. Саша использовал компьютерную графику, наложенную на картинку в эфире — ну, а почему бы нет, если это не запрещено! Попадание в финал — отличный подарок к дню рождения артиста, который у него в воскресенье.

2. Румыния. The Humans — Goodbye.

Музыкальная группа The Humans заявила, что будет бороться со своими страхами — их символизировали белые маски. Поскольку на сцене не может находиться больше шести артистов (а именно столько в группе), функцию массовки выполняли манекены. Вокалистка Кристина Карамарку пела отлично, песня эффектная.