Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Пригожину стыдно за выступление Самойловой на «Евровидении»
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Черчесов: Кто сказал, что у нас с Дзюбой был конфликт?
Наталья Сенчукова надела на выступление юбку-пачку
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Сделать деньги
15:40 (мск), источник: Известия

Один. Совсем один

Почему всё больше мужчин не желает иметь детей.

Источник: Reuters

Сегодня примерно каждая пятая жительница Москвы и пятнадцатая — России выступает убежденной противницей материнства. Понятное дело, что демографы, госчиновники и общественность бьют тревогу и норовят вмешаться. Но за шумом этих дискуссий притаились не менее интересные персонажи — мужчины-чайлдфри. Портал iz.ru присмотрелся к ним повнимательней.

Обычно они не афишируют свои убеждения публично. Во-первых, потому что часто нельзя с уверенностью сказать, не родился ли даже у самого закоренелого холостяка ребенок на стороне, во-вторых, потому что повестка напряженная и позиция непопулярная. Нужно обладать обаянием и харизмой Джорджа Клуни, чтобы до 52 лет безболезненно морочить общественность рассказами о своем нежелании плодиться и размножаться, а потом жениться и родить сразу двоих. Но это Джордж Клуни, ему простят почти всё.

Читайте также
Истории матерей, которые жалеют о рождении детей
Эдуард Лимонов тоже ходил в убежденных чайлдфри, потом на седьмом десятке родил двоих и теперь предлагает наказывать налогом за бездетность.

Причины, по которым государство, как может и умеет — где-то обескураживающими инициативами, где-то грамотными и щедрыми программами поддержки — стимулирует рождаемость, понятны. Стране всегда нужны массы. С точки зрения эволюционной биологии тоже всё чисто: мы запрограммированы копировать и множить свои гены, обеспечивая таким образом то, что мы называем «продолжением себя».

Но убежденные сторонники бездетности научились ловко обходить и эволюционные, и государственные, и библейские, и общественные ловушки. Они верят не в демографический кризис, а в перенаселенность земли и предпочитают жить не на благо отчизне или потомству, а в свое удовольствие. Справедливости ради, большинство мужчин пока честно выполняют свою обязательную программу, родив одного ребенка там, другого тут, а некоторые так просто не могут остановиться и штампуют свои гены в победном режиме (Цыганов — 8, Охлобыстин — 6, Михаил Ефремов — 6, Брюс Уиллис — 5, Стинг — 6, Эдди Мерфи вообще 9 детей).

Источник: AP 2018

Таких энтузиастов немного, состоятельные и звездные отцы всегда на виду, но есть и рядовые чадолюбивые мужчины, которых не пугает ни нестабильная ситуация в стране или мире, ни перспективы не прокормить многодетную семью. На этом фоне самой таинственной продолжает оставаться секта мужчин, решивших обойтись без потомства. И ведь им даже не надо рожать — вынашивать плод, бороться с токсикозом и растяжками, рисковать карьерой и фигурой! Всего-то решиться на отцовство и по мере возможностей финансово и эмоционально обеспечивать потом свое решение. Но нет.

Архип, 42 года

(все имена изменены)

Никогда не хотел детей. Не хочу и не думаю, что захочу в будущем. Меня совершенно не прикалывают все эти теории о моем «продолжении». Не то что «после меня хоть потоп», но я как-то не верю в эти истории про гены и потомство. Не думаю, что это что-то меняет в масштабах планеты, и амбиций родить гения, который что-то изменит, у меня тоже нет.

До конфликтов с женщинами у меня не доходило, возможно, потому, что я грамотно «сливался» в тот момент, когда начинались разговоры на тему «а не завести ли нам маленького».

Сейчас я живу с женщиной, которая детей не хочет или делает вид, что не хочет, в любом случае не выносит мне мозг разговорами на эту тему.

Егор, 49 лет

Мне кажется, одна из моих женщин все-таки родила от меня мальчика. Все говорят, что парень подозрительно похож на меня, но женщина замужем, она никому ни в чем не признается. В какой-то момент я начал задумываться о своем ребенке, но я понимаю, что меньше всего хочу этой семейной жизни. В принципе меня бы даже устроило, если бы женщина родила моего ребенка и отдала бы его мне на воспитание. Была бы «приходящей мамой», а я бы занимался им со своей семьей. Но я понимаю, что это утопия, поэтому всё есть как оно есть. И мне нормально.

Опасений по поводу «уходящего поезда» я не испытываю.

В конце концов, если припрет, мужчина может стать отцом и в старости, ну и потом, если что, можно и усыновить. Но никакой родительской горячки я не испытывал и не испытываю.

Алексей, 35 лет

Статья
Как и чему учили детей на Руси 300 лет назад

Возможно, я бы завел ребенка с подходящей женщиной, если бы опасался разговоров о своей гомосексуальности. Это такой стереотип, что, если ты до какого-то возраста не женился и не завел детей, значит, что-то с тобой не так. Но поскольку у меня репутация бабника, таких проблем у меня нет. Ну и подходящих женщин мне, если честно, не встречалось. По большей части это или задвинутые на идее семьи и материнства самки, которые смотрят на тебя, как на потенциального отца семейства, или карьеристки и феминистки, которые на тебя никак не смотрят, живут своей жизнью и используют тебя для секса. Таких сейчас на самом деле много, обычно это женщины среднего и старшего возраста, у многих уже есть дети от предыдущих отношений и браков. Кстати, самые отличные партнерши, принимают тебя таким, какой ты есть, и не закатывают истерик на тему тикающих часов и женского предназначения.

Карен, 39 лет

Если бы я хотел детей, думаю, я бы их завел, но заводить только потому, что это все делают, или в расчете на их заботу о тебе в старости, я не буду. Я насмотрелся на семьи, в которых родители сделали всё, что могли, вкладывали в детей, а потом оказывалось, что никому ничего не нужно, кроме квартиры.

Я лучше преуспею в карьере и заработаю достаточно денег, чтобы в старости за мной ухаживали честно — за гонорар, а не из-под палки из-за каких-то там обязательств.

Я не думаю, что из меня получится хороший родитель. В любом случае я бы не рисковал. В принципе, мне и так хорошо. Чего судьбу испытывать.

Илья, 28 лет

Новость
Дэвид Бекхэм рисует принцесс для своей маленькой дочери

Не знаю, что я скажу лет через 10−15, но сейчас дети — это не моя тема. Во-первых, я их не очень-то и люблю, у меня нет никакого умиления перед этими малышами. Во-вторых, я увлекаюсь скайдайвингом и в свободное время езжу по всему миру. Какие дети? У меня есть друзья, которые мечтали завести семью и детей, вот у них всё и хорошо. Хотя тоже как посмотреть: многие родили и женились «по залету», делают вид, что всё нормально и они только об этом и мечтали, а на самом деле многие и на день были бы рады поменяться со мной жизнью, как в кино. Если обобщить манифест чайлдфри-мужчин, выходит, что они не хотят ответственности, ключевое слово в отношениях для них «удобно», они видят себя независимыми одиночками, не стремятся исполнять общественно значимую роль родителя, заинтересованы в своей карьере и свободе, возможно, сами так и не вышли из полудетского возраста, зато успешно отключили все свои «генетические счетчики» в пользу беззаботного существования. Но прежде чем начать списывать их со счетов и упрекать во всех грехах от безответственности до недальновидности, имеет смысл посмотреть, что именно ими движет и какой перекос в современном обществе породил философию непроизводительных потребителей. Желание жить в свое удовольствие. Да, возможно, оно граничит с эгоизмом, но само по себе, так ли уж это плохо? Это реальная проблема времени: общество гиперактивных, замордованных работой и жизнью людей, которые вроде делают всё как надо, а счастья нет. ООН регулярно инициирует исследовательские проекты, которые замеряют показатели уровня счастья в разных странах, пытаясь вычислить, кому и где жить хорошо. В рейтинге традиционно лидируют скандинавские страны, Россия в последние годы колеблется между 49-м и 64-м местом, что с учетом почти 200 стран — участников исследования не так уж и плохо. Но вопрос, что именно, кроме мира и достатка, делает человека счастливым, остается открытым.

Несмотря на навязчивое продвижение социально одобренных вариантов: семья — полная чаша, успешная карьера и здоровый образ жизни, — человек здесь ориентируется на желания и потребности индивидуальной выделки и настаивает на них, даже если ими становятся одиночество, дауншифтинг, алкоголизм и бездетность.

Ну и забавно предположить, что под влиянием стереотипов и обеспокоенной общественности бизнесмена уровня, например, Михаила Прохорова однажды озарит, что он станет намного счастливее, если заведет семью и родит детей. Хотя, как мы помним, в этих вопросах на любом этапе возможны неожиданные повороты сюжета. Боязнь и нежелание ответственности. Здесь, с одной стороны, всё очень серьезно, поскольку будущее института семьи, который и так переживает стадию «усталости металла», давно беспокоит всех, включая государство. Если вы до определенного возраста не создали семью и не родили наследников, за вами закрепляется статус «инфантильного переростка», человека безответственного и легкомысленного, и ваш рейтинг на гендерной ярмарке резко падает вниз. Но попробуйте при прочих равных обвалить этот рейтинг, если мужчина руководит большой компанией, занимает ответственный пост или добросовестно относится к своей работе или семье. Можно ли по одному его отношению к деторождению определять, настоящий перед вами мужик или нет? И не переоценен ли вообще этот архетип небритого самца, который, выполнив программу «дом, дерево, сын», часто перестает интересоваться вообще всем, кроме своего планшета, рыбалки и пьянки и на вопрос жены: «Когда ты последний раз общался с собственными детьми?» — только пожимает плечами?

Гендерная и экономическая ловушки.
Читайте также
Нет груди — нет детей. Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновей

В середине 1990-х психолог Дэвид Басс провел масштабное исследование, в котором опросил более 10 тыс. представителей 37 разных культур, оценивая мнения людей разных религий, рас, государств и национальностей. Вывод был однозначным: женщины склонны выбирать в мужья экономически состоятельных партнеров. Это понимал и по своему поддерживал и Генри Форд, который на своих заводах платил мужчинам зарплату, пропорциональную количеству детей в их семьях. Это знает любой бизнесмен средней руки, заходящий в пятницу вечером в переполненный голд-диггершами популярный бар.

Да, за последние десятилетия мир стремительно изменился и некоторые женщины научились зарабатывать сами, наравне и даже больше мужчин. Однако завышенные требования к мужчине остались. В России от мужчины традиционно ждут высоких показателей по всем статьям: в умении зарабатывать деньги, разделять ответственность за воспитание детей и способности любить одну женщину всю жизнь. Подобный статус супергероя оказывается по плечу немногим, а давление провоцирует агрессию и стресс. В результате мужчина отказывается следовать общественным стереотипам и стандартам и всё чаще предсказуемо предпочитает самостоятельное плавание перегруженной обязательствами семейной лодке. С другой стороны, опасны ли чайлдфри-мужчины? Нет! До тех пор, пока они составляют немногочисленную группу маргиналов и гендерных диссидентов, они не влияют на тревожную статистику. Кроме того, в стремлении избежать ловушки двойных стандартов, придется признать, что если женщина по каким-то причинам не хочет рожать детей и имеет на это право, то и мужчина может оставаться при своих идеях на этот счет. Другое дело, что с определенного момента личный выбор начинает формировать общую картину. И поскольку сейчас все процессы происходят очень быстро, вполне возможно, уже в обозримом будущем мы увидим, какие новые общественные кризисы способны спровоцировать мужчины, добровольно выбирающие бездетную жизнь. И способны ли они перекроить гендерную повестку, которая и без того никогда не была безоблачной и беспроблемной.

 Деление ядра: Почему Демократическая партия США выступила против нового ядерного оружия
Игры с реальностью: Как сходить на квест и не пострадать
Российские контрсанкции станут универсальными
В Омске решили законсервировать метро после 26 лет строительства
Пожилую француженку в Монако убило гигантским суккулентом
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Задержаны боевики, готовившие теракт на акции «Бессмертный полк»
В Южном полушарии зафиксирована рекордно большая волна
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь