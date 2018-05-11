Один. Совсем один
Почему всё больше мужчин не желает иметь детей.
Почему всё больше мужчин не желает иметь детей.
Сегодня примерно каждая пятая жительница Москвы и пятнадцатая — России выступает убежденной противницей материнства. Понятное дело, что демографы, госчиновники и общественность бьют тревогу и норовят вмешаться. Но за шумом этих дискуссий притаились не менее интересные персонажи —
Обычно они не афишируют свои убеждения публично.
Причины, по которым государство, как может и умеет —
Но убежденные сторонники бездетности научились ловко обходить и эволюционные, и государственные, и библейские, и общественные ловушки. Они верят не в демографический кризис, а в перенаселенность земли и предпочитают жить не на благо отчизне или потомству, а в свое удовольствие. Справедливости ради, большинство мужчин пока честно выполняют свою обязательную программу, родив одного ребенка там, другого тут, а некоторые так просто не могут остановиться и штампуют свои гены в победном режиме (Цыганов — 8, Охлобыстин — 6, Михаил Ефремов — 6, Брюс Уиллис — 5, Стинг — 6, Эдди Мерфи вообще 9 детей).
Таких энтузиастов немного, состоятельные и звездные отцы всегда на виду, но есть и рядовые чадолюбивые мужчины, которых не пугает ни нестабильная ситуация в стране или мире, ни перспективы не прокормить многодетную семью. На этом фоне самой таинственной продолжает оставаться секта мужчин, решивших обойтись без потомства. И ведь им даже не надо рожать — вынашивать плод, бороться с токсикозом и растяжками, рисковать карьерой и фигурой!
(все имена изменены)
Никогда не хотел детей. Не хочу и не думаю, что захочу в будущем. Меня совершенно не прикалывают все эти теории о моем «продолжении». Не то что «после меня хоть потоп», но я
До конфликтов с женщинами у меня не доходило, возможно, потому, что я грамотно «сливался» в тот момент, когда начинались разговоры на тему «а не завести ли нам маленького».
Сейчас я живу с женщиной, которая детей не хочет или делает вид, что не хочет, в любом случае не выносит мне мозг разговорами на эту тему.
Мне кажется, одна из моих женщин
Опасений по поводу «уходящего поезда» я не испытываю.
В конце концов, если припрет, мужчина может стать отцом и в старости, ну и потом, если что, можно и усыновить. Но никакой родительской горячки я не испытывал и не испытываю.
Возможно, я бы завел ребенка с подходящей женщиной, если бы опасался разговоров о своей гомосексуальности. Это такой стереотип, что, если ты до
Если бы я хотел детей, думаю, я бы их завел, но заводить только потому, что это все делают, или в расчете на их заботу о тебе в старости, я не буду. Я насмотрелся на семьи, в которых родители сделали всё, что могли, вкладывали в детей, а потом оказывалось, что никому ничего не нужно, кроме квартиры.
Я лучше преуспею в карьере и заработаю достаточно денег, чтобы в старости за мной ухаживали честно — за гонорар, а не
из-подпалки из-за каких-тотам обязательств.
Я не думаю, что из меня получится хороший родитель. В любом случае я бы не рисковал. В принципе, мне и так хорошо. Чего судьбу испытывать.
Не знаю, что я скажу лет через 10−15, но сейчас дети — это не моя тема.
Несмотря на навязчивое продвижение социально одобренных вариантов: семья — полная чаша, успешная карьера и здоровый образ жизни, — человек здесь ориентируется на желания и потребности индивидуальной выделки и настаивает на них, даже если ими становятся одиночество, дауншифтинг, алкоголизм и бездетность.
Ну и забавно предположить, что под влиянием стереотипов и обеспокоенной общественности бизнесмена уровня, например, Михаила Прохорова однажды озарит, что он станет намного счастливее, если заведет семью и родит детей. Хотя, как мы помним, в этих вопросах на любом этапе возможны неожиданные повороты сюжета. Боязнь и нежелание ответственности. Здесь, с одной стороны, всё очень серьезно, поскольку будущее института семьи, который и так переживает стадию «усталости металла», давно беспокоит всех, включая государство. Если вы до определенного возраста не создали семью и не родили наследников, за вами закрепляется статус «инфантильного переростка», человека безответственного и легкомысленного, и ваш рейтинг на гендерной ярмарке резко падает вниз. Но попробуйте при прочих равных обвалить этот рейтинг, если мужчина руководит большой компанией, занимает ответственный пост или добросовестно относится к своей работе или семье. Можно ли по одному его отношению к деторождению определять, настоящий перед вами мужик или нет? И не переоценен ли вообще этот архетип небритого самца, который, выполнив программу «дом, дерево, сын», часто перестает интересоваться вообще всем, кроме своего планшета, рыбалки и пьянки и на вопрос жены: «Когда ты последний раз общался с собственными детьми?» — только пожимает плечами?
Гендерная и экономическая ловушки.
В середине 1990-х психолог Дэвид Басс провел масштабное исследование, в котором опросил более 10 тыс. представителей 37 разных культур, оценивая мнения людей разных религий, рас, государств и национальностей. Вывод был однозначным: женщины склонны выбирать в мужья экономически состоятельных партнеров. Это понимал и по своему поддерживал и Генри Форд, который на своих заводах платил мужчинам зарплату, пропорциональную количеству детей в их семьях. Это знает любой бизнесмен средней руки, заходящий в пятницу вечером в переполненный
Да, за последние десятилетия мир стремительно изменился и некоторые женщины научились зарабатывать сами, наравне и даже больше мужчин. Однако завышенные требования к мужчине остались. В России от мужчины традиционно ждут высоких показателей по всем статьям: в умении зарабатывать деньги, разделять ответственность за воспитание детей и способности любить одну женщину всю жизнь. Подобный статус супергероя оказывается по плечу немногим, а давление провоцирует агрессию и стресс. В результате мужчина отказывается следовать общественным стереотипам и стандартам и всё чаще предсказуемо предпочитает самостоятельное плавание перегруженной обязательствами семейной лодке. С другой стороны, опасны ли