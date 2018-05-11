Источник: Известия

Только один из пяти россиян боится потерять работу, показало исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это в 1,7 раза меньше, чем в 2016 году. Снизился уровень тревоги и по поводу снижения зарплат. Эксперты считают, что причина в стабилизации экономического положения в стране.

Россияне стали меньше бояться потерять работу. Об этом свидетельствуют данные последнего мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

В марте этого года только 21,5% работающих граждан переживали из-за того, что могут оказаться нетрудоустроенными. Это в 1,7 раза меньше, чем два года назад. Тогда остаться без работы опасались 37,6% россиян.

Аналогично сократился и уровень тревоги по поводу снижения размера зарплаты. В этом году только 30,7% респондентов переживали на этот счет. Хотя еще в 2016-м вопрос волновал более половины опрошенных граждан — 53,2%.

Также за последние годы граждане меньше стали опасаться задержек зарплаты — теперь об этом тревожатся 17,9% респондентов против 27,2% в 2016-м. Переход на неполную занятость беспокоит 18,8% граждан (33,9% в 2016-м), а риск ухода в неоплачиваемый отпуск — 19,3% (29% два года назад).

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Наибольшую долю занятых, не ощущающих никаких рисков, связанных с работой, составляют люди с высшим профессиональным образованием. В 2018-м это почти две трети трудоустроенных. Меньше переживают из-за работы также жители крупных городов, где вакансий больше и они разнообразнее, указали исследователи.

Уровень безработицы в стране достиг исторического минимума, поэтому россияне чувствуют уверенность в завтрашнем дне, считает финансовый аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По данным на март этого года, безработица составляла 5%.

— В целом спрос на рабочую силу превышает предложение, поэтому люди понимают, что если не в этой компании, то в другой они обязательно найдут рабочее место, — отметил эксперт.

Дефицит рабочей силы в стране наблюдается из-за спада рождаемости в 1990-х годах, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Он отметил, что нехватка наблюдается во многих сегментах — например, не хватает инженеров.

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— Кроме того, в стране налаживается экономическая ситуация. Кризисный период увольнений прошел, и люди перестали паниковать из-за этого. Хотя паникуют они часто на пустом месте, когда повода для этого абсолютно нет, — добавил он.

Сложная ситуация с трудоустройством сейчас только у жителей малых населенных пунктов, у пенсионеров и молодежи до 22 лет, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По данным Минтруда на 24 апреля, в службах занятости зарегистрировано 760 тыс. человек (в прошлом году на эту же дату — 881,53 тыс. человек).