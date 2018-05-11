Тепло пришло: В Приморье потеплеет до летних значений

Сегодня, 11 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +16…+27 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер слабый, во второй половине дня западный умеренный. Температура воздуха +22…+24 °C. В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха +24…+26 °C. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный умеренный. Температура воздуха +21..+23°C.