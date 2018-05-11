Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» продолжается в Иркутске

В 20-м веке его музыка изменила жанр и влюбила мир в страстные мелодии. Бейтельман исполнит их на фортепиано. Вместе с ним на сцену выйдет и солистка из Австрии Стелла Григорян.

Они представят программу, которую с большим успехом показали в Вене и Париже. Это будет третий вечер фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала».