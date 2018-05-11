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03:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» продолжается в Иркутске

Друг композитора Астора Пьяццолла приехал в Иркутск. Сегодня вечером маэстро Густаво Бейтельман сыграет танго знаменитого аргентинца.

В 20-м веке его музыка изменила жанр и влюбила мир в страстные мелодии. Бейтельман исполнит их на фортепиано. Вместе с ним на сцену выйдет и солистка из Австрии Стелла Григорян.

Они представят программу, которую с большим успехом показали в Вене и Париже. Это будет третий вечер фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала».

— Почти вооружённая борьба была за то, чтобы они приехали к нам. Мы победили. Они будут здесь 11 мая, — говорит главный дирижёр губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш.

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