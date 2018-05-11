Россия впервые с 2004 года не прошла в финал «Евровидения»

Источник: РИА Новости

Самойлова в четверг выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней «I Won’t Break». Однако голосов зрителей и профессионального жюри не хватило для выхода в финал.

Певица должна была выступить на «Евровидении» еще в 2017 году в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну, поскольку Самойлова до этого выступала в Крыму.

Заявленная на прошлый смотр песня о любви «Flame is Burning» сменилась композицией «I Won’t Break», которая, по признанию певицы, раскрывает ее характер. Команда, работавшая над новым треком, осталась прежней: в нее, как и год, назад вошли Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

«I won’t break».

Как ранее сообщил РИА Новости режиссер выступления Самойловой Алексей Голубев, номер очень сложный с технической точки зрения.

«Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что номер специально строился таким образом, чтобы зритель смог оценить талант певицы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни.

Во время выступления Самойлова пела, находясь на платформе в виде горы. В номере также участвовали три человека на бэк-вокале и два танцора.

Как отметил режиссер, танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.

Второй полуфинал.

Помимо Юлии Самойловой, во втором полуфинале приняли участие представители восемнадцати стран, из которых только десять прошли в финал: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Австрии, Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Финал конкурса состоится в субботу, 12 мая.