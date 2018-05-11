Третий тестовый матч на стадионе «Самара Арена» пройдет 16 мая

Клуб из Автограда, который на один матч станет хозяином «космической» арены, тренирует легендарный для Самарской области наставник — Александр Бабанов, оставивший яркий след в качестве футболиста в «Ладе» и «Крыльях Советов» и 9 мая отметивший свой 60-летний юбилей. За плечами «Лада-Тольятти» два сезона в элите российского футбола (1994, 1996) и участие в полуфинале Кубка России 2002/03.

Сейчас клуб активно работает над подготовкой талантливой молодежи. В составе команды играют 17−18 летние игроки МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» и «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Тесное сотрудничество с главной командой области приносит свои плоды. Больше половины заявки «Крыльев Советов-2» так или иначе прошло горнило второй лиги в составе клуба из Автограда, а некоторые футболисты находятся в обойме дружины Андрея Тихонова и по сей день: Илья Визнович и Геннадий Киселев.