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08:19 (мск), источник: Volga News

Третий тестовый матч на стадионе «Самара Арена» пройдет 16 мая

«Лада-Тольятти» встретится с командой «Носта» из Новотроицка в 24 туре — Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Начало игры в 18.00.

Клуб из Автограда, который на один матч станет хозяином «космической» арены, тренирует легендарный для Самарской области наставник — Александр Бабанов, оставивший яркий след в качестве футболиста в «Ладе» и «Крыльях Советов» и 9 мая отметивший свой 60-летний юбилей. За плечами «Лада-Тольятти» два сезона в элите российского футбола (1994, 1996) и участие в полуфинале Кубка России 2002/03.

Сейчас клуб активно работает над подготовкой талантливой молодежи. В составе команды играют 17−18 летние игроки МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» и «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Тесное сотрудничество с главной командой области приносит свои плоды. Больше половины заявки «Крыльев Советов-2» так или иначе прошло горнило второй лиги в составе клуба из Автограда, а некоторые футболисты находятся в обойме дружины Андрея Тихонова и по сей день: Илья Визнович и Геннадий Киселев.

Новотроицкая «Носта» после вылета из первого дивизиона в 2009 году с каждым новым сезоном во второй лиге неизменно улучшают свои турнирные позиции. Михаил Белов, возглавляющий «сталеваров», проповедует комбинационный футбол и пытается привить его своим подопечным. К слову, именно «красно-желтые» первыми учинили поражение единоличному лидеру саранской «Мордовии».

Старт продаж билетов на матч «Лада» — «Носта» стартует уже на следующей неделе, сообщает smr2018.ru.

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