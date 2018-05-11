Первая в этом году ярмарка выходного дня откроется завтра в Хабаровске

В субботу, 12 мая, в Хабаровске откроется первая в этом году ярмарка выходного дня. Купить продукцию местных производителей горожане смогут в торговом центре «Экодом» и рядом с ним. Торговля будет идти с 8:30 до 15:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Всего для местных производителей там приготовлено 125 мест: 100 на улице и 25 внутри. На площадке перед торговым центром можно будет приобрести рассаду, тепличную зелень и овощи, продукцию пчеловодства. Там же будут торговать местные производители выпечки, мясной и рыбной продукции. Реализация скоропортящихся товаров будет внутри центра, где есть специальное оборудование», — рассказала главный специалист отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска Елена Лысанская.