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03:55 (мск), источник: Вести Приморье

Жители Владивостока останутся без горячей воды

Во Владивостоке стартуют весенне-летние гидравлические испытания, которые пройдут поэтапно в разных районах города с 14 мая по 20 июня. Во время проведения гидравлических испытаний специалисты филиала «Приморская генерация» проверят надежность теплотрасс, выявят места вероятного возникновения порывов и течей, устранят неисправности.

Источник: Reuters

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ию Платунову, пресс-секретаря структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

В связи с этим с 14 по 21 мая от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.

С 21 по 28 мая без ГВС останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.

С 28 мая по 4 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, которые получают услугу от ВТЭЦ-2.

С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.

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