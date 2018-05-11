Жители Владивостока останутся без горячей воды

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Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ию Платунову, пресс-секретаря структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

В связи с этим с 14 по 21 мая от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.

С 21 по 28 мая без ГВС останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.

С 28 мая по 4 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, которые получают услугу от ВТЭЦ-2.

С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.