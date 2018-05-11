Дорогу в центре Владивостока лишили ям
Ночью дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие на улицах Нерчинской и Пологой, где ранее была проведена подготовка дорожного покрытия к ремонту, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Ночью дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие на улицах Нерчинской и Пологой, где ранее была проведена подготовка дорожного покрытия к ремонту, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Демонтаж старого асфальтобетона также проведут по улице Хабаровской, на объекте будет работать дорожная фреза.
Автомобилистов просят быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на временные дорожные знаки, выставленные в местах проведения работ.
Напомним, сейчас отремонтированы участки улиц Алеутской, Фонтанной, Светланской, Океанского проспекта, Западной, Уборевича, проспекта 100-летия Владивостока, заасфальтирован провал на ул. Некрасовской. С начала строительного сезона дорожные бригады заасфальтировали более 2 тысяч квадратных метров полотна.
Михаил Грач.