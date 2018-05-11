Дорогу в центре Владивостока лишили ям

Источник: ДЕЙТА

Демонтаж старого асфальтобетона также проведут по улице Хабаровской, на объекте будет работать дорожная фреза.

Автомобилистов просят быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на временные дорожные знаки, выставленные в местах проведения работ.

Напомним, сейчас отремонтированы участки улиц Алеутской, Фонтанной, Светланской, Океанского проспекта, Западной, Уборевича, проспекта 100-летия Владивостока, заасфальтирован провал на ул. Некрасовской. С начала строительного сезона дорожные бригады заасфальтировали более 2 тысяч квадратных метров полотна.